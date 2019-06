Atala Sarmiento revela lo que hará al finalizar INtrusos

Atala Sarmiento rompió el silencio sobre lo que pasará con ella luego de que el programa INtrusos llegue a su final este próximo viernes 14 de junio. Por razones que aún no han sido dadas a conocer, el programa de espectáculos que fue lanzado con la idea de darle competencia a Ventaneando de Televisión Azteca, saldrá del aire.

Hace unas semanas el titular de INtrusos, Juan José Origel, informó que el programa estaba por llegar a su final y ante esto, se comenzó a especular sobre que pasaría con Atala Sarmiento.

Fue a través de su columna en El Heraldo de México, donde la conductora de televisión habló al respecto, señalando que los señalamientos, ataques y críticas hacia su persona siguen: "la vida, por momentos, nos arrastra a olas que nos sacuden igual que el furioso mar".

Anteriormente en este espacio he hablado de ser víctima de un acoso mediático que no me ha dado tregua en un año y 4 meses.

"Ahora, con la cancelación del programa INtrusos, en el cual participo desde hace 8 meses, nuevamente las olas intentan doblegarme entre un sinfín de rumores falsos e infundados sobre las razones de esta anulación, así como sobre mi futuro profesional", manifestó Atala Sarmiento.

La ex conductora del programa Ventaneando, resaltó en dicha columna que se tomará un descanso tras terminar este proyecto, el primero desde su salida de TV Azteca y llegada a Televisa.

"Y así ha sido todo este tiempo. Un constante luchar contra el mar, resistiéndome a que las olas me devoren y me ahoguen. De pronto salgo y tomo aire, me recupero un poco y, cuando ya estoy acercándome a la orilla, viene un nuevo rumor con sus aguas salvajes y me agita, me hace girar, tragar agua salada, me llena de arena y me asusta como cuando tenía 4 añitos. Pero también me enoja porque, una vez más en la vida, no espero, ni merezco esos revolcones."

La pregunta insistente es ¿qué voy a hacer profesionalmente ahora que termine el programa? Y la respuesta es muy sencilla: ¡Voy a descansar!

"Porque mi cuerpo está agotado del esfuerzo incesante que ha hecho en esas batallas marítimas por salir a la superficie a respirar, quiero contemplar el mar un tiempo desde la arena porque necesito recuperar fuerzas para que, cuando el mar vuelva a hechizarme, yo me deje envolver por sus aguas furiosas sin que me vuelva a revolcar", señaló Atala Sarmiento.