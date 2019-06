Atala Sarmiento se despide del programa INtrusos

Atala Sarmiento se mostró agradecida y conmovida al llegar el final del programa INtrusos; por razones que aún no hay sido reveladas, el programa de espectáculos (que nació a manera de darle competencia a Ventaneando) salió del aire a partir de ayer viernes 14 de junio.

En su perfil de Instagram Atala Sarmiento compartió un emotivo mensaje de despedida a este proyecto que tuvo, luego de su polémica salida de TV Azteca.

"¡Hasta siempre INtrusos de mi corazón! Hoy concluye esta etapa que despido llena de agradecimiento. Fuiste un espacio generoso porque permitiste que la gente me viera con otros ojos y me conociera de otra manera pero, sobre todo, porque me diste la oportunidad de descubrir y trabajar con gente increíble que siempre recordaré con muchísimo cariño", manifestó la conductora de televisión.

Asimismo agradeció a todas las personas que los sintonizaban todas las tardes: "con eso me quedo ¡gracias por tanto! y gracias a todos ustedes por habernos hecho parte de sus tardes, por acompañarnos durante su hora de comer, por dejarnos entrar a su casa y para informarse y divertirse con nosotros.

Ahora...a recargar pilas y estar lista para recibir con mucho amor todo lo que venga.

Cabe recordar que desde que Juan José Origel dio a conocer que el programa INtrusos saldría del aire, mucho se comenzó a especular sobre el destino de Atala Sarmiento. ¿Se quedaría sin trabajo? ¿ya tiene nuevo proyecto?, fueron algunas de las interrogantes al respecto, tomando en cuenta que los otros presentadores del programa de espectáculos tenían proyectos alternos en la televisora.

Para callar los rumores la misma Atala Sarmiento habló al respecto en su columna en El Heraldo de México, donde resaltó que los ataques mediáticos hacia su persona continuaban. "La vida, por momentos, nos arrastra a olas que nos sacuden igual que el furioso mar".

Anteriormente en este espacio he hablado de ser víctima de un acoso mediático que no me ha dado tregua en un año y 4 meses.

"Ahora, con la cancelación del programa INtrusos, en el cual participo desde hace 8 meses, nuevamente las olas intentan doblegarme entre un sinfín de rumores falsos e infundados sobre las razones de esta anulación, así como sobre mi futuro profesional".

"Y así ha sido todo este tiempo. Un constante luchar contra el mar, resistiéndome a que las olas me devoren y me ahoguen. De pronto salgo y tomo aire, me recupero un poco y, cuando ya estoy acercándome a la orilla, viene un nuevo rumor con sus aguas salvajes y me agita, me hace girar, tragar agua salada, me llena de arena y me asusta como cuando tenía 4 añitos. Pero también me enoja porque, una vez más en la vida, no espero, ni merezco esos revolcones."

La pregunta insistente es ¿qué voy a hacer profesionalmente ahora que termine el programa? Y la respuesta es muy sencilla: ¡Voy a descansar!

"Porque mi cuerpo está agotado del esfuerzo incesante que ha hecho en esas batallas marítimas por salir a la superficie a respirar, quiero contemplar el mar un tiempo desde la arena porque necesito recuperar fuerzas para que, cuando el mar vuelva a hechizarme, yo me deje envolver por sus aguas furiosas sin que me vuelva a revolcar".