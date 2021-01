Atala Sarmiento se reencuentra con todo el elenco de Ventaneando

Quién se reencontró con todo el elenco de Ventaneando fue Atala Sarmiento quien tenía mucho tiempo sin hablarles a sus colegas pues había salido mal con ellos, esto después de haber renunciado al vespertino tras no llegar con un acuerdo con los ejecutivos de Tv Azteca situación que enfureció a Pati Chapoy con quién tuvo tremenda guerra.

Fue por medio de un live donde Atala Sarmiento quien se encuentra viviendo en España desde 2020 se pudo comunicar con el elenco de Ventaneando tras 25 años al aire y de los cuales la periodista de espectáculos tuvo el honor de participar, aunque el año antepasado no la incluyeron en la celebración debido al pleito y la pelea que le dio Pati Chapoy al enterarse de que se iba a Televisa, al parecer ambas mujeres hicieron las pases, por lo que más de uno quedó emocionado, pues no se imaginaron ver a las dos mujeres conviviendo, pero eso no fue todo, pues una vez más hizo mancuerna con Daniel Bisogno.

La entrada de Atala Sarmiento fue gloriosa para muchos usuarios, pues la conductora llegó a la emisión cantando junto con Daniel Bisogno de quien también se ha venido diciendo que podría irse de Ventaneando tras meter la parte a con sus declaraciones.

Recordemos que en una ocasión, Daniel Bisogno y Mónica Castañeda se burlaron de Atala Sarmiento cuando se la encontraron en un evento de la Ciudad de México, por lo que imitaron cuando se encontró a sus ex compañeros con quienes al parecer no había hecho las pases, sino hasta el programa de los 25 años al aire, lo que causó reacciones de todo tipo pues nadie podía imaginar que la famosa dejara las rencillas con sus colegas en el pasado.

"Atala me encanto tu profesionalismo y educación tu presencia es y será éxito de ventaneando", "Mis respetos Atala Atala por no tener rencor y diste un mensaje de como vales como persona y de personas como tú necesitamos para un año 2021 diferente.. regresa brilla por tu luz propia eres hermosa con tu humilde y alegría...", "Ojalá regrese Atala, le da un toque super a Ventaneando", comentaron los internautas.

Por su parte Atala Sarmiento dijo a sus ex compañeros de Ventaneando como le cambió el programa la vida antes, durante y después, ya que fue una institución para ella durante mucho tiempo, además la famosa presentó profesionalismo en la entrevista en todo momento dejando en claro que ya no quiere guerras.

Ventaneando ha sido una gran escuela a nivel profesional, pero a mí Ventaneando me marcó también definitivamente en muchas cosas de manera personal, me enseñó a tener temple, me enseñó hacer paciente, me enseñó hacer disciplinada, me enseñó muchas cosas dijo Atala Sarmiento en la entrevista.

Si recordamos un poco de como fue las peleas que tuvieron Atala Sarmiento y Pati Chapoy, en una ocasión la segunda dijo que la ex miembro del programa le tenía envidia a su cuñada, Jimena Pérez La Choco por su manera de vestir, lo que ocasionó una guerra entre ambas en los programas de espectáculos, pero al final cesaron por un tiempo.

Cabe mencionar que en una ocasión Atala Sarmiento rompió en llanto en el programa Intrusos debido a todas las críticas que recibía por parte de Ventaneando, pues ya no pudo más con tanto hate que recibió durante varios meses y es que a pesar de que ella se defendía, sus ex colegas no dejaban de tirarle, por lo que muchos pensaron que dicha acción venía por parte de su ex jefa Pati Chapoy.