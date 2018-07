Atala Sarmiento ¿le quitó el trabajo a Natalia Téllez?

Mucho de que hablar ha dado Atala Sarmiento desde su salida del programa "Ventaneando", que si entraría a Televisa, que si regresaba a TV Azteca con nuevo programa...pues bien, luego de semanas de rumores, Atala ya tiene nuevo trabajo, mismo que al parecer, pertenecía a Natalia Téllez.

Cabe señalar, que Atala Sarmiento rechazó varias ofertas de trabajo, algunas de estas, por tener un bajo salario. Atala confirmó que se unía a los columnistas de El Heraldo de México y todos los miércoles tendría un espacio para emitir sus opiniones.

En redes sociales se manejó el rumor de que la entrada de Atala Sarmiento a El Heraldo de México, era a costa de la salida de Natalia Téllez, una de las presentadores del "Programa Hoy", quien se habría quedado sin su trabajo en este diario nacional, ya que se lo ofrecieron a la ex conductora de Ventaneando.

En la columna de Sebastián de Villafranca, jefe de espectáculos de El Heraldo de México, aclaró toda esta situación:

Por su parte, Natalia Téllez concedió una entrevista al programa “Intrusos” en donde explicó lo que pasaba con su columna.

En realidad tengo un rollo de contrato y estamos viendo si retomamos o no, no creo que tenga que ver con (la entrada de Atala Sarmiento) o no sé, pero estamos viendo de su lado y el mío que onda.