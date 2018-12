Atención ARMY, BTS Love Yourself Tour in Seoul, llegará a los cines

Excelentes noticias para el ARMY de la banda de K-Pop BTS. En enero de 2019 llegará a la pantalla grande "BTS Love Yourself Tour in Seoul", el show más esperado de este año y la cadena Cinépolis está más que preparada para la invasión del ARMY.

"BTS Love Yourself Tour" es la séptima gira musical del grupo surcoreano BTS, realizada para promocionar su tercer álbum de estudio "Love Yourself: Tear", su quinto EP "Love Yourself: Her" y el álbum recopilatorio "Love Yourself: Answer".

La reseña de "BTS Love Yourself Tour in Seoul" en Cinépolis señala: "Grabado en el Estadio Olímpico de Seúl en el BTS World Tour: Love Yourself, el concierto más esperado de 2018 llega, en exclusiva, a las salas de cine del mundo entero, en una jornada única".

Este evento reunirá a los fans de todo el mundo para celebrar el éxito planetario de los siete miembros del grupo, un fenómeno internacional sin precedentes.

Será a partir del 26 de enero que comiencen las proyecciones en algunos países, pero aún no se sabe la fecha para México; cabe recordar que el documental de BTS “Burn The Stage”, tardó varias semanas en proyectarse en las salas de cine de Latinoamérica cuando en Asia ya había salido.

"BTS World Tour: Love Yourself" es el que la banda de K-Pop BTS está promocionando por el mundo durante este año 2018, entre su gira por varios países Jungkook, Jimin, V, J Hope, RM, Suga y Jin han tenido días bastante ocupados con entregas de premios, apariciones en entrevistas, discursos y shows.

BTS en la entrega de premios MAMA 2018 en Hong Kong. Foto: AP

El ARMY está más que ansioso por poder ver en las pantallas de cine "BTS Love Yourself Tour in Seoul" y cantar a todo pulmón los más grandes éxitos de BTS elegidos para esta gira mundial, que inició el 25 de agosto de este año en Seúl y terminará en Bangkok, Tailandia el 6 de abril de 2019.

Podremos saber quizá cómo fue para Jungkook lastimarse el pie, para V haberse enfermado de la garganta y muchas otras experiencias.