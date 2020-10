¡Atención BLINK! Esto pasará con la escena de Jennie en el MV "Lovesick Girls" de BLACKPINK

El Sindicato de Trabajadores de la Salud y la Medicina de Corea, mostraron su molestia e indignación por una de las escenas del nuevo MV de BLACKPINK, "Lovesick Girls". En dicha escena Jennie está vestida como enfermera: "la gorra, la falda corta y ajustada y los tacones altos son completamente diferentes del atuendo de una enfermera real. El atuendo y la representación imitan directamente el estereotipo sexual típico y lo excusan como un simple 'disfraz'", manifestaron los trabajadores de la salud a través de un comunicado.

Asimismo el Sindicato de Trabajadores de la Salud y la Medicina de Corea, señaló que a pesar de que las enfermeras son profesionales de la salud, han sido objeto de objetivación sexual y representaciones despectivas que expresan dudas sobre su profesionalismo; "las enfermeras han estado luchando durante mucho tiempo para cambiar esto y en 2020, cuando la discusión sobre los derechos de las mujeres es más activa que nunca, YG Entertainment objetivó sexualmente la imagen de una enfermera en el video musical de BLACKPINK, el video musical obtuvo casi 100 millones de vistas en tres días desde su lanzamiento".

Tras el reclamo YG Entertainment, agencia que representa a BLACKPINK, declaro que "Lovesick Girls" es una canción que plantea la pregunta de por qué seguimos encontrando el amor cuando nos hiere, al mismo tiempo que transmite un mensaje de esperanza. "En el video musical la escena con la enfermera y el paciente refleja la letra, 'ningún médico puede ayudar cuando estoy enamorado'".

Les pedimos que pienses en los videos musicales como un género de arte independiente, y les agradeceríamos que entendieran que cada escena se hizo sin otra intención que la de expresar la música; el equipo de producción está deliberando y discutiendo actualmente si la escena debe editarse.

En redes sociales el BLINK pidió YG Entertainment no editar o eliminar la escena de Jennie. "Acá el problema no es Jennie, es tu mente pervertida, no dejemos que le hagan esto a Jennie y no es sólo por ella, sino por todas las mujeres, ósea ¿ahora vestir un traje de enfermera está sexualizado? No, esto sólo lo hacen porque es Jennie de BLACKPINK", "el traje de Jennie no tiene nada de sexi y si tú piensas que por el simple hecho de estar vestida de enfermera es algo sexi, necesitas un psicólogo. No entiendo la necesidad de borra el clip, el vestido le llegaba a las rodillas sentada, siempre que se trata de BLACKPINK está mal", son algunos de los comentarios.

La decisión de YG Entertainment sobre el MV "Lovesick Girls" de BLACKPINK

Tras la controversia la agencia que presentan al girl group informó al BLINK que la escena de Jennie en el MV "Lovesick Girls" sería editada. "Hemos decidido editar todas las escenas con el uniforme de enfermera en el video musical 'Lovesick Girls' de BLACKPINK, y reemplazaremos el video lo antes posible. Mientras trabajábamos en el video musical durante mucho tiempo, no esperábamos que surgiera este problema porque las escenas no tenían una intención específica para ellas. Nos sentimos muy responsables por esto y lo consideraremos una oportunidad para aprender profundamente".

Transmitimos nuestras disculpas a las enfermeras que se sintieron incómodas, y una vez más expresamos nuestro respeto a todos los trabajadores de la salud que trabajan arduamente por el bien de la salud de los ciudadanos. Gracias.

En el comunicado los trabajadores de la salud mencionaron, "la objetivación sexual de las profesiones con una proporción más alta de mujeres respecto a hombres se ha prolongado durante demasiado tiempo para pensar en esto simplemente como la voz de la minoría en un espacio en línea. El Sindicato de Trabajadores Médicos y de la Salud de Corea se opone estrictamente a la objetivación sexual de las mujeres y las enfermeras. Dado que la nueva canción de BLACKPINK ocupa un lugar destacado en las listas de éxitos a nivel mundial, pedimos a YG Entertainment que tome medidas responsables para igualar su popularidad e influencia".

Hasta el día de hoy el MV "Lovesick Girls" tiene más de 126 millones de reproducciones en YouTube. La canción es el tema principal del primer full álbum de BLACKPINK, que se lanzó la semana pasada.

Jisoo y Jennie, integrantes de BLACKPINK contribuyeron con la letra de "Lovesick Girls", una canción esperanzadora sobre el dolor del amor con un mensaje inspirador, sobre cómo recuperarse y superar la angustia. En el MV se muestra un lado más emocional de sus cuatro integrantes, muy distinto a lo que el BLINK vio en sus sencillos de pre-lanzamiento "How you like that" y "Ice Cream".