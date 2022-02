¡Atención V.I.P's, tendremos nuevo comeback de BIGBANG! T.O.P. YG Entertainment 

Escrita por G-Dragon y T.O.P, "Flower Road" fue creada mientras BIGBANG trabajaba en su álbum de estudio "Made". La letra fue pensada precisamente en el enlistamiento de los Idols al servicio militar. Una parte del tema dice: "este no es el final de nosotros, espero que nos volvamos a encontrar cuando las flores florezcan".

Además de anunciarse el regreso de BIGBANG , se confirmó que el rapero, cantante, compositor, actor, diseñador y modelo Choi Seung-hyun , mejor conocido como T.O.P , dejará la agencia YG Entertainment , luego de 16 años, aunque continuará con las promociones junto a la banda , siempre y cuando estas no interfieran con los otros proyectos que estará llevando a cabo.

Hasta el momento, no se han compartido mayores detalles de este regreso de la banda que debutó en agosto de 2006.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

