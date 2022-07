"Atizaban el horno de la caldera del diablo", corrido de Los Tigres del Norte a Rafael Caro Quintero

El narcotraficante Rafael Caro Quintero, originario de La Noria, municipio de Badiraguato, estado de Sinaloa, México, ha inspirado muchos corridos interpretados por diversos artistas del Regional Mexicano, entre ellos, la agrupación sinaloense Los Tigres del Norte, quienes a fines de la década de los 80's, grabaron el corrido "R-Uno" del compositor mexicano Paulino Vargas, autor de otros exitosos temas de "Los Jefes de Jefes".

Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, fue responsabilizado por el gobierno de Estados Unidos, hace ya varios años, del asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena.

Ante esto, el llamado "Narco de narcos", huyó a Costa Rica, país de Centroamérica. Fue detenido por primera vez en la Quinta La California, dentro de la comunidad de San Rafael de Ojo de Agua en Alajuela, Costa Rica, en septiembre de 1985.

En el corrido "R-Uno", incluido en su álbum "Corridos prohibidos", Los Tigres del Norte hablan no solo sobre aquella detención de Rafael Caro Quintero, sino también del gran golpe que significó, en su momento, un decomiso de más de 10 mil toneladas de marihuana, en unos sembradíos en un rancho en el estado de Chihuahua, México, los cuales fueron localizados durante las investigaciones de "Kiki" Camarena, al infiltrarse entre los capos del Cártel de Guadalajara.

Luego de que el agente de la DEA diera el "pitazo" sobre estos sembradíos, fueron destruidos por elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano.

"Estaba humeando el tizón y es que querían poner caldo, voy a cantar un corrido, que no podrán olvidarlo, y es que atizaban el horno de la caldera del diablo", canta Jorge Hernández al inicio del corrido en mención.

Cabe mencionar que "R-Uno", hace referencia a como también era llamado el narcotraficante sinaloense.

Sobre aquel decomiso y destrucción de marihuana, que significó grandes pérdidas económicas para el Cártel de Guadalajara, el corrido de Los Tigres del Norte señala: "se oyó la voz de R-Uno, un domingo en la mañana, cuando le dijo a su gente, vamos a pizcar manzana ahí les dejo un anticipo y nos vemos en Chihuahua. En la prensa publicaron, por fuente de una embajada, en un rancho del desierto, allá en Búfalo, Chihuahua, había diez mil toneladas de la famosa manzana".

Se miró el FBI, en los lugares mentados, también muchos federales y unos hombres engañados, pero al famoso R-Uno ni los soldados lo hallaron.

El corrido compuesto por Paulino Vargas, también hace mención al romance que tuvo Rafael Caro Quintero con Sara Cosio, hija del ex Secretario de Educación del Estado de Jalisco y sobrina de un ex gobernador de este estado. La joven estaba junto al "R-Uno" cuando fue detenido por primera vez en Costa Rica, unos meses después del asesinato de "Kiki" Camarena, ocurrido al poco tiempo del decomiso de marihuana antes mencionado.

"El amor es peligroso, aquí quedó comprobado, por unos ojos bonitos, la soga le iban pisando, lo hallaron en Costa Rica, en un castillo muy caro", dice otra parte de la letra del corrido. "El horno no está pa' bollos, huele a azufre del infierno, lo acusan de muchas cosas, casi me lo estoy creyendo, yo no miro más que un paso, de la caldera al infierno".

El 12 de diciembre de 1989, Rafael Caro Quintero fue sentenciado por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, homicidio calificado, siembra, cultivo, cosecha, transporte y tráfico de marihuana, suministro de cocaína y asociación delictuosa. Se le asignó una condena acumulada de 199 años, pero solo se le dieron 40 años de prisión, por ser ese el máximo permitido por las leyes mexicanas de la época.

Tras 28 años en la cárcel, fue liberado el 9 de agosto del 2013. En enero de 2015 nuevamente fue declarado culpable del homicidio de Enrique Camarena, por un tribunal federal y se emitió una nueva orden de aprehensión en su contra. El gobierno de Estados Unidos lo incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI y ofrecían una recompensa de 20 millones de dólares por su captura.

Te recomendamos leer:

Rafael Caro Quintero fue detenido por segunda ocasión este 15 de julio de 2022, durante un operativo de la Marina Armada de México en el poblado de San Simón, municipio de Choix, Sinaloa.