Atrévete a Soñar: Violeta Isfel quiere reunir a Las Divinas para un proyecto musical

Hace más de 12 años se estrenó una de las telenovelas juveniles más exitosas de Televisa, ‘Atrévete a Soñar’, que tuvo a Danna Paola como su protagonista.

Quien sigue recortando con mucho cariño esta etapa es quien fue la villana de la historia, Violeta Isfel, en el ya icónico papel de Antonella, la líder del grupo Las Divinas.

Leer más: Arremeten contra "Hoy" por su entrevista con Eleazar Gómez: "Televisa y su doble moral" (VIDEO)

La actriz y ahora dueña de restaurantes, reveló que con sus compañeras del grupo y de la telenovela está planeando un proyecto que podría sorprender a los fans de la telenovela.

Según dijo la misma Violeta Isfel, Las Divinas ya se han reunido para platicar acerca de lo que sería su reencuentro, algo que han planeado para el próximo año.

Sostuvo que con Natalia Juárez, Roxana Puente, Dani Ibañez y Nashla Aguilar, quienes la acompañaron en la telenovela y el grupo, podrían retomar la música, y el proyecto que planean va encaminado a esa parte.

“Estamos ahí con este tema de reuniones y por ahí está ayudándome Tony, que es un gran compositor, con mis rolas favoritas, las que a mí me mueven la vida, está buscándoles como una variante, igual y en una de esas los sorprendo con covers, no lo sé”.

Entre artistas que le gustaría que tuvieran un dueto con Las Divinas, Violeta Isfel comentó que estaría encantada de compartir micrófono con Belinda y con María León, a quien admira desde hace muchos años.

Leer más: Vanessa Guzmán supo como poner en su lugar, a las personas que le dicen que tiene cuerpo de hombre

Sobre Danna Paola, quien protagonizó la telenovela y con quien ha buscado tener contacto, Violeta Isfel señaló que todavía no le ha sido posible reunirse con ella, pero si está dispuesta es bienvenida a hacer un dueto entre Patito de Las Populares y Las Divinas.

“Todavía no la he visto, la he intentado contactar y lo más que pude hacer fue enviarle un saludito ahora que volvió al programa Hoy y la invitaron, pero no hemos tenido la posibilidad de platicar, pero si en algún momento podemos, yo feliz de la vida”.