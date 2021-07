Audrey es un personaje muy humano al que le aprendí bastante: asegura María Fernanda Bosque

Después de 10 años de hacer teatro en Los Ángeles y debutar en NY, además de participar en otras obras en Broadway, la actriz María Fernanda Bosque recibe la oportunidad de hacer televisión vía streaming en la serie Somos, que desde finales de junio está disponible en Netflix. En esta interesante historia, que es un homenaje a las víctimas y a la tragedia de la masacre de Allende Coahuila de 2011, la actriz interpreta a Audrey, y sobre este personaje nos comenta muy emocionada, además de algunos proyectos que estrenará para teatro.

Audrey en ‘Somos’

La actriz se incorporó a Somos gracias a que estaba coacheando a uno de los protagonistas para la audición y le pidieron que también la hiciera, y se quedó.

“Esta serie ha causado varias opiniones, y a mí me abrió un poco al diálogo para hablar de este tema que se vive en México todos los días. Somos es una serie muy cruda, con una historia verdadera muy fea y que ya era tiempo que alguien la platicara. La verdad me está yendo muy bien, y creo que ser parte de una historia así es importante para cualquier artista”.

Con respecto al personaje, la actriz aseguró que se sintió bastante bien interpretarlo, ya que precisamente le gusta hacer personajes complejos.

“Audrey es una persona real y me gustó la actuación porque estamos contando la historia de personas que hoy están vivas y protegidas por la DEA. Para mí el factor más importante del personaje, además de ser la esposa del Diablo y estar involucrada en el lavado de dinero, es que también es mamá y a veces es fácil juzgar a este tipo de personajes que para muchos suele ser mala porque lava dinero con su esposo, pero las cosas no son tan sencillas”,

indicó la actriz.

Aprendió a tener compasión por las personas

Para la actriz, interpretar a Audrey fue increíble, ya que buscó brindarle ese lado humano, pero sobre todo aprendió a tener compasión por las personas que viven en esa situación de conflictos y narcotráfico.

“Realmente hay muchas cosas que van detrás de las elecciones que tomamos en la vida, como carencias y patrones, que en este caso eso formaron parte de esta relación en la historia de la serie. Para mí fue interesante hacer a Audrey porque la quise hacer más humana, pero algo de lo que le aprendí a este personaje es a sentir compasión por las personas que viven esta situación, porque no todo el mundo llega ahí por las mismas razones. Creo que en esta vida no todo es blanco y negro, y para mí Audrey no es mala, hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Creo que también todos estamos llenos de luz y sombra en nuestra vida”.