¿Aún hay amor? Christian Nodal confiesa que aún habla con Belinda

México. Accidentalmente Christian Nodal revela que continúa en comunicación con Belinda. En varios portales de noticias se comparte que ambos, pese a ya no ser novios oficiales, siguen en contacto.

En redes sociales fanáticos de Christian Nodal y de Belinda especulan que ambos podrían retomar su relación sentimental, una vez enterados que siguen en comunicación, sin embargo él, en lo poco que ha hablado sobre el tema, niega toda posibilidad.

En entrevista que Nodal da a Despierta América confiesa que sigue hablando con Belinda: "Charlas hemos tenido, pero es que no sé. Son cosas que van de la vida...".

Foto de Instagram

"O sea que siguen hablando", recalca la periodista ante Christian Nodal, pero no quiso rectificar, y en otra declaración añade: "No hemos tenido pláticas, pero como te digo, no sé en qué posición nos ponga la vida. No es un 'no' definitivo, pero tampoco es un 'sí' definitivo."

Belinda y Nodal contemplaban casarse, puesto que se habían comprometido en matrimonio en un día especial en España; tras invitar a cenar a la famosa cantante le entregó el anillo valuado en miles de dólares.

Pero el pasado 12 de febrero Christian Nodal, originario de Sonora y de 23 años de edad, hizo público en sus redes sociales que su relación amorosa con Belinda se había terminado y también dejaba en claro que no hablaría del tema y así ha sido, puesto que no ha revelado los motivos por los cuales terminó con la cantante.

Belinda, por su parte, tampoco ha querido hablar del todo con la prensa sobre su rompimiento sentimental con Christian Nodal, y pidió respeto porque en redes la estuvieron atacando mucho tras hacerse público que ya no era novia de Nodal.

Tras su separación de Nodal, Belinda decidió irse a vivir a España para promocionar la serie de Netflix Bienvenidos a Edén, donde ella participa, la cual se estrenará este viernes 6 de mayo.