"Aún tengo mis dudas": Omar Chaparro dice no estar seguro de la vacuna contra covid-19

A pesar de que Omar Chaparro fue en 2020 una de las celebridades que se contagió de covid-19, el comediante asegura tener dudas respecto a vacunarse contra la enfermedad.

Omar Chaparro, quien es conocido por muchos por trabajos como ‘No manches Frida’ y ‘Como caído del cielo’, reveló recientemente en una entrevista que no se siente seguro respecto a vacunarse o no contra covid-19, debido a la desinformación que se maneja alrededor del mundo acerca de esta.

El actor y comediante, quien fue encontrado en un aeropuerto por reporteros del programa Venga la Alegría, declaró ante ellos que ha sido debido a su agenda de trabajo que se ha visto obligado a viajar mucho durante la pandemia, algo que desde hace meses le ha costado críticas, sin embargo, aclaró que en todo momento se ha cuidado bien y que no corre riesgos de volver a contraer la enfermedad.

“Yo viajo porque tengo que trabajar; es muy fácil decirle a la gente quédate en casa cuando se puede, pero cuando tienes que salir a buscar el pan de cada día te cuidas, estoy protegido”, declaró.

Aun así, Omar Chaparro, luego de salir de la enfermedad, que durante algunos días le trajo complicaciones, dijo haber salido con un buen sistema inmune y que durante el periodo en que la tuvo desarrolló una gran cantidad de anticuerpos, por lo que considera que es prácticamente inmune a volverse a contagiar.

“Yo tengo anticuerpos muy elevados, soy inmune, pero eso no quita que hay que seguir cuidándonos porque no sabes, este bicho es impredecible, hay que seguir cuidándose”.

Leer más: Consuelo Duval y Omar Chaparro tienen Covid-19 y paran su trabajo en ¿Quién es la Máscara 2020?

En el tema de la vacuna que, en México, luego de una larga espera para obtenerla, al fin comenzó la vacunación entre trabajadores del sector salud, para luego continuar con las personas más vulnerables a la enfermedad.

El actor señaló no estar totalmente convencido de aplicarse la vacuna cuando su momento llegue, señalando que existe mucha desinformación en el tema, y que las teorías que han salido a la luz ha sido bastantes, entre ellas aquella que asegura que la vacuna podría modificar el ADN de quien se la aplique, algo que expertos han desmentido incansablemente.

Para Omar Chaparro, aseguró él mismo, la mejor manera de prevenir la enfermedad será cuidándose, mediante una buena alimentación y ejercicio, y siguiendo las recomendaciones sanitarias como el uso del cubrebocas.

“Yo todavía no estoy seguro si me lo voy a poner, aún tengo mis dudas (…) Hay mucha desinformación, hay mucha gente que dice que va a cambiar el ADN, que no son seguras, yo creo que, para mí, algo muy seguro es seguirme cuidando, tomar suplementos, hacer ejercicio, comer muy bien, tomar vitaminas, y esa es la mejor manera de cuidarte y usando el cubrebocas, obviamente”.