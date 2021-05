Aunque Enrique Guzmán la golpeaba Silvia Pinal lo defiende; no cree en el abuso sexual a Frida Sofía

Silvia Pinal tuvo una entrevista con Mara Patricia Castañeda para su programa de YouTube "En casa de Mara", donde habló sobre el supuesto abuso sexual que su nieta Frida Sofía sufrió cuando tenía cinco años de edad, de parte de su ex esposo Enrique Guzmán. La actriz mexicana dejó muy en claro cual era su postura ante este escándalo que ha tenido a la Dinastía Pinal, una vez más, en el ojo del huracán.

La llamada "Última diva del cine mexicano" mostró su apoyo al cantante mexicano Enrique Guzmán (padre de su hijos Luis Enrique y Alejandra Guzmán), y puso en duda lo dicho por su nieta Frida Sofía.

La actriz Silvia Pinal de 89 años de edad, manifestó en la entrevista antes mencionada que no ha leído nada sobre el escándalo del supuesto abuso sexual de Frida Sofía, "porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas". Sobre su ex esposo Enrique Guzmán, a quien su nieta lo evidenció como su presunto agreso, dijo que "tiene sus cosas, pero también por un lado vale y por eso fue más difícil terminar".

Asimismo Silvia Pinal recordada por muchas de las películas que protagonizó, así como por su show de televisión "Mujer, casos de la vida real", comentó que no esta contenta con la difícil situación que está viviendo su hija Alejandra Guzmán, "estoy muy disgustada y se me hace muy injusto, totalmente injusto".

Silvia Pinal resaltó que su hija Alejandra Guzmán "ha sido buena madre".

Es por muchos sabido que Silvia Pinal sufrió violencia doméstica cuando era esposa de Enrique Guzmán. La actriz mexicana mencionó que aunque el cantante de rok & roll al día de hoy no la pedido perdón por la violencia que ejerció en contra de ella, actualmente llevan una relación cordial.

"Yo no esperaba que me pidiera perdón, yo quería que dejara de hacer lo que me hizo y que me dañó mucho, es muy fuerte en esos momentos que no tienes con qué medirlos, ni con qué salir adelante si no tienes los pantalones bien puestos".