Aunque Miley Cyrus estuvo varios meses sobria, confiesa haber recaído en su adicción al alcohol

Con motivo del lanzamiento de su séptimo álbum de estudio "Plastic hearts", la cantante estadounidense Miley Cyrus tuvo una charla con Apple Music donde además de hablar de su nueva música, reveló que a raíz de la pandemia tuvo una recaída en el acohol. "No puedo sentarme aquí y decir: 'he estado sobria', como mucha otra gente, he recaído durante la pandemia. Ahora sí llevo dos semanas sobria, he asumido lo que ha pasado; no hay que enfadarse con uno mismo, solo preguntarse qué ha pasado".

La también actriz quien hace unos años dio vida a Hannah Montana, en el exitoso show de Disney Channel, explicó que no es que ella tenga un problema con la bebida, "mi problema es que cuando bebo me vuelvo muy impulsiva y tomo decisiones sin pensar".

Actualmente la hija del cantautor Billy Ray Cyrus tiene 28 años de edad y considera que este 2020 ha supuesto para ella un punto de inflexión. "Los últimos años han sido un caos, me di cuenta además de que tenía 27 y que tenía que cambiar, hemos perdido a muchos artistas a esa edad, o pasaba página o me quedaba ahí".

Miley Cyrus, quien estuvo casada con el actor Liam Hemsworth (hermano de Chris Hemsworth quien en las películas de Marvel da vida a "Thor"), a principios de año decidió comenzar de nuevo, tras su mediático divorcio del actor y de una operación en las cuerdas vocales. En una entrevista para la revista Vanity Fair, contó que llevaba seis meses sobria: "después de estos últimos meses, creo que es muy importante para mí estar sobria, quiero de verdad limpiarme de problemas".

Asimismo la cantante de éxitos como "Wrecking ball" manifestó a la revista antes mencionada: "al principio lo hice por la operación, después me di cuenta que mi familia ha arrastrado problemas de adiciones y salud mental que he ido heredando. es duro, porque la gente cree que si estás sobrio no eres divertido, pero quiero despertarme por las mañanas con energía, no con la cabeza nublada".

Miley Cyrus lanza el álbum más "maduro" de su trayectoria artística

Por otra parte, Miley Cyrus manifestó en sus redes sociales con respecto a su nuevo álbum "Plastic hearts", que comenzó a trabajar en este hace más de dos años y que constituyó una especie de resurrección, después de que su casa se quemara, lo que ocasionó la pérdida de mucho de su trabajo musical que tenía pensado revelar. "Si estás leyendo esto, debes saber que te amo y te aprecio en el nivel más profundo. Comencé este álbum hace más de dos años, pensé que lo tenía todo resuelto. No solo el disco con sus canciones y sonidos, sino toda mi put...vida".

La cantautora originaria de ciudad Franklin, en el estado de Tennessee, Estados Unidos, comentó que "nadie controla un ego como la vida misma, justo cuando pensaba que el cuerpo del trabajo estaba terminado, todo se borró, incluyendo la mayor parte de la relevancia musical, porque todo había cambiado. La naturaleza hizo lo que ahora veo como un favor y destruyó lo que no podía dejar ir por mí mismo. Perdí mi casa en un incendio, pero me encontré en sus cenizas.

Cabe mencionar que Miley perdió su hogar en Malibú en noviembre de 2018, debido al incendio de Woolsey Fire en esta zona del estado de California. Su nueva producción discográfica incluye "Prisoner", su aclamada colaboración musical con la cantautora británica Dua Lipa.