Aunque le duele a Aracely Arámbula o Stephanie Salas, Lucía Méndez fue el gran amor de Luis Miguel

Luis Miguel tuvo un largo historial amoroso con hermosas mujeres; la cantante mexicana Lucía Méndez aseguró que ella fue el verdadero amor de "El Sol de México". Cabe mencionar que ante el estreno de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", a través de la plataforma Netflix, el cantante ha acaparado de nueva cuenta la atención mediática.

Lucía Méndez tuvo un breve pero intenso romance con Luis Miguel, pero sería la diferencia de edades lo que influyó en su separación. En aquel entonces la cantante tenía 40 años de edad y él 28.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Lucía Méndez manifestó que aunque Luis Miguel se ha caracterizado por ser él quien termina sus relaciones amorosas, en su caso pasó todo lo contrario.

Tenía toda la razón, yo era el amor de su vida, yo le dije adiós a él, nos llevábamos más de 10 años, luego salí con Pedro Torres. De uno guapo, pasé a uno feo, lo dejé por él. Pedro no era guapo, ahora lo está.

Lucía Méndez no solamente dejó dolido a Luis Miguel por haber terminado su romance, sino también le dio un fuerte golpe a su ego, al haber sido ella quien lo dejó. La cantante originaria de León, Guanajuato, contó que 10 años después de haber terminado su relación amorosa con "El Sol", este la citó en X lugar para reclamarle.

La intérprete quien hoy en día tiene 66 años de edad, señaló haberse sentido muy mal ante los reclamos de Luis Miguel, "me puso como camote, fueron fuertes los reproches, me dijo que fui mala, pero no fue violento, solo estaba muy enojado, se desahogó, le dije que lo sacara y acordamos seguir con nuestras vidas".

Lucía Méndez dejó muy en claro que además de haber sido el verdadero amor de Luis Miguel, le tocó un Luis Miguel en sus mejores años, "hubo mucha pasión también, es muy buen amante".