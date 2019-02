Aunque les cante, Paquita la del Barrio pide respeto para los hombres

México.- Aunque la conocida artista Paquita la del Barrio sea implacable contra los hombres, bien puede insultarlo diciéndole rata de dos patas y contarle las veces que lo ha engañado, pero la cantante ha pedido respeto para el público masculino, aunque les cante su famosa canción "Rata de dos patas".

La intérprete, quien considera que en temas como el respeto no existe una paridad entre sexos, sí aplaude la labor de los hombres que trabajan para mantener un hogar; sin embargo, sigue sin perdonar la infidelidad.

"Es durísimo y cuando la mujer llega a estar sola se da cuenta lo que el hombre ha batallado para mantener ese hogar así es que en todo hay que fijarse", señala.

Aunque yo cante porque cante pero no es lo que yo quiero decir, lo canto porque es mi estilo y me río y toda la cosa, pero no, para mí el hombre merece un respeto y un cariño, explica.