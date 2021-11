Aunque no hablaba de la muerte, Carmen Salinas dio a conocer su última voluntad por si algo pasaba

De acuerdo con el diagnóstico de los doctores, Carmen Salinas sufrió un derrame cerebral a causa de la hipertensión que ha padecido desde la muerte de su hijo Pedro Plascencia . Ante esto entró en coma natural y de acuerdo con los estudios de tres neurólogos, la actriz no podrá despertar, pero manifestaron que los milagros existen.

Doña Carmelita Salinas no solo sufrió la muerte de su hijo Pedro, sino también el fallecimiento de su esposo Pedro Plascencia Ramírez, de su hermano Sergio Salinas Lozano, uno de sus mejores amigos y asistente Juan "El Chato" Cejudo", y otros seres queridos, motivo por el cual, el tema de la muerte no era algo que le gustara tocar.

Sin embargo, en varias ocasiones Carmen Salinas dio a conocer su última voluntad a sus familiares . La productora de la obra "Aventurera" y ex Diputada Federal por el PRI, sufrió hace unos días un derrame cerebral, lo que le provocó un daño irreversible y no podrá despertar del coma en el que se encuentra, según los estudios de los especialistas que la están atendiendo.

La actriz mexicana Carmen Salinas de 82 años de edad , con una gran trayectoria en el cine, teatro y televisión, no solía hablar sobre la muerte, ya que lo largo de su vida ha perdido a muchos seres queridos, entre ellos, a su adorado hijo Pedro Ernesto Plascencia Salinas, quien falleció a sus 37 años de edad.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.