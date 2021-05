¡Aunque no lo creas! A Selena Quintanilla no le gustaba esta parte de su escultural cuerpo

Aunque sus caderas eran uno de sus atributos físicos que más admiraban sus miles de seguidores, lo cierto es que para Selena Quintanilla esta era la parte de su cuerpo que menos le gustaba. Esta confesión la hizo durante una entrevista con el conductor de televisión Gilberto Brenis.

Pregúntame algo que no me gusta, mis caderas, no, porque son muy anchas.

Pero así como había una parte de su escultural anatomía que no le gustaba, también había muchas cosas que le gustaba de su personalidad. "Mis modos, creo que soy muy normal, muy humilde con la gente".

Esta entrevista de la fallecida cantante estadounidense Selena Quintanilla, se llevó a cabo en diciembre de 1994 como parte de una gira de promoción que la "Reina del Tex-Mex" realizó en la ciudad de Puebla, México. En aquella ocasión asistió al show de televisión "Esta Mañana" que se transmitía por TV3, con la conducción de Gilberto Brenis.

La joven cantante de temas como "Dreaming of you", "La llamada", "No debes jugar", "Como la flor" y muchísimas más, se declaró amante de la comida mexicana "el arroz con pollo es mi favorito y doble pepperoni en pizza, me encanta, puedo comer un mediano completamente, con el pan delgadito".

Cuando el presentador de televisión Gilberto Brenis le preguntó por su secreto para tener ese cuerpazo, Selena Quintanilla sorprendió con su respuesta. "Nada de ejercicio, mi ejercicio es arriba del foro, bailando, como de todo especialmente pan, dulces, postres y pay de queso".