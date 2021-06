Aunque parezca increíble, Kalimba usa rompa de mujer y explica por qué motivo

México. El cantante Kalimba, originario de Ciudad de México e integrante el proyecto musical OV7, en un encuentro que tuvo con medios de comunicación reveló que usa ropa de mujer y también el motivo.

Según reporte en distintos portales de noticias, Kalimba, cantante de temas como Duele y Tocando fondo, confesó que usa ropa femenina en su vida cotidiana.

Y también aprovechó Kalimba para decir a periodistas que no es un padre irresponsable, como muchas personas lo han manifestado, y que si no ve a su hijo es por cuestiones ajenas a él.

No he estado en México, además, pero lo he visto, he estado con él gozando, lo pueden ver en mis redes y sino mira, mi hijo y yo tenemos una relación que es padre e hijo y nadie más que nosotros tenemos que amarnos y estar bien”, explicó.