Aura Cristina Geithner se considera atrevida y ahora vende su ropa interior usada

México. La actriz colombiana Aura Cristina Geithner soprende al revelar que vende su ropa interior usada: "no entrego tanguitas sucias, pero sí impregnadas con mi olor personal".

En entrevista con el programa Al rojo vivo, Aura Cristina Geithner, de 55 años de edad, comparte que se le ocurrió comenzar a vender su ropa interior por Internet y ha obtenido gran éxito.

“Son tanguitas muy finas, muy bonitas, las uso y soy muy cuidadosa, muy higiénica", dice tambié la famosa en la misma entrevista, quien además confiesa que económicamente le va bastante bien.

Aura Cristina es una de las actrices colombianas más famosas y con éxito en redes sociales, donde cuenta con más de un millón de seguidores, además les encanta sobre todo a sus fans hombres porque tiene un cuerpo espectacular que les presume con encanto.

Y ese cuerpo de concurso lo modela Aura Cristina contantemente en trajes de baño en la alberca, el jacuzzi y le valen los halagos más pícaros e inesperados por parte de sus seguidores.

En varias entrevistas Aura Cristina se ha definido como una mujer “atrevida y sensual”, y le encanta su cuerpo, por eso se cuida, se alimenta bien y hace bastante ejercicio para lucir siempre como reina de concurso de belleza.

Y lo que menos le importa a Geithner so las críticas, ya que muchas veces hay quienes le hacen saber que ya no está en edad para "andar enseñando" o que "se pasa" con algunas publicaciones.

“A estas alturas de mi existencia, mi vida no depende de lo que opinen otros ya que hablan a través de sus juicios, prejuicios y paradigmas”, citó recientemente en entrevista con People en español.

Aura Cristina Geithner también triunfa con su página en Only Fans y respecto a esta plataforma ha dicho que le encanta, no le tiene miedo a los cambios y se adapta rápidamente a ellos.

“Yo no soy solamente una actriz de telenovelas, soy una mujer actual, que vive, que sueña, que trabaja, que es feliz y que me encanta adaptarme a los nuevos cambios porque no me dan miedo”, dijo también a la misma publicación.

Aura Cristina Geithner ha incursionado como modelo, cantante y actriz, y en esta última faceta se le ha visto en telenovelas como La rosa de los vientos, Te voy a enseñar a querer, La casa de las dos palmas, Sangre de lobos y La potra saina, esta última la consagraría internacionalmente.