Aura Cristina Geithner se disfraza de traviesa mucama y derrite las redes

Aura Cristina Geithner de 54 años de edad saco su lado sensual al disfrazarse de mucama muy sensual causando locura en redes sociales por el cuerpazo que se le ve.

Gracias a @guiacerezaoficial por brindarme siempre apoyo, ideas y creatividad en mi emprendimiento en OF, escribió la actriz colombiana en su publicación.

En la foto se puede ver a la modelo colombiana muy atrevida y con una mirada retadora, pues le encanta provocar a sus fans quienes la llenaron de piropos.

"Eres espectacular muñecota hermosa", "Espectacular, hermosísima y perfecta", "No quieres venir hacer el que Aser", "Imposible no dar ZOOM a tremenda mujer preciosa .....muy bella sra cristina geithner", escriben los fans que le regalaron su like.

Aura Cristina Geithner fue la sensación con esta ardiente foto/Instagram

Otra de las cosas que notaron los fans de Aura Cristina Geithner es que ya cuenta con su propio cuenta de Only Fans, donde se muestra como Dios la trajo al mundo.

Por si fuera poco la artista cada vez más se pone mejor, pues sus fans le han dicho que sus curvas son mucho más pronunciadas que hace meses.

Cabe mencionar que varios famosos se han adentrado al mundo de Only Fans, pues es una manera de ganar dinero promocionando diversos contenidos de todo tipo.

