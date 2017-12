Aura Cristina quiere ser mamá a sus 50 años de vida

Aura Cristina Geithner, actriz colombiana radicada en México, se encuentra en la plenitud de su carrera como actriz, y aunque es madre de un hijo ya joven, tiene anhelos de volver a cambiar pañales y lidiar con los biberones.

"Yo congelé mis óvulos, y en estos momentos de mi vida podría tener dos hijos más. Hace unos años los congelé, y nunca me preocupó que se terminara mi reloj biológico. Yo he sido mamá soltera. Me divorcié del papá de mi hijo y en algún momento de mi vida tenía la ilusión de tener una pareja que le apostara a la familia."

La actriz no descarta la posibilidad de ser mamá nuevamente.

En caso de no fecundarlos, esto haría:

"A lo mejor este próximo año podría tener un donante, el cual me quiera ayudar son compromiso, si no, pues donaría mis óvulos para alguien a quien los necesite."

Sobre la actriz y cantante...

Aura Cristina Geithner Cuesta nace en Bogotá, Colombia, el 9 de marzo de 1967, y es una actriz y modelo colombiana. Pasó su juventud en México, donde estudió pintura y relaciones internacionales.1

Es hermana melliza del también actor Harry Geithner.

Se dedicó al modelaje. Incursionó en la pantalla chica como protagonista de La rosa de los vientos, junto con Alejandro Martínez y María Cecilia Botero.

Después vinieron trabajos como Te voy a enseñar a querer, La casa de las dos palmas y Sangre de lobos; la teleserie escrita por Bernardo Romero Pereiro, con la que ganó los premios TV y Novelas, India Catalina y Simón Bolívar.

Posteriormente vino la telenovela que la consagró internacionalmente, el rotundo éxito de La potra zaina.

Según información en su biografía, en 1994 y después de las bandas sonoras de "La casa de las dos palmas" y "La potra zaina", Geithner incursiona en el mundo discográfico con "Calor", una producción que llegó a ser disco de platino en Colombia.

Eternamente Manuela y Hombres fueron también producciones en las que participó antes de alejarse de la pantalla y radicarse en Miami, Estados Unidos.

Años después Geithner reapareció como antagonista en "Gata salvaje", a la cual seguiría su papel antagónico en "Secreto de amor" de Venevisión. Volvió a Colombia para vincularse a la producción Luna, la heredera de Caracol Televisión.

Con esta misma compañía y junto a las productoras R.T.I. y Telemundo firmaría para un papel protagonista en La tormenta.

En 2007 protagonizó junto con Diego Cadavid, Las profesionales para el Canal Caracol.

En 2008 aparece en la revista SoHo bajo el título «El primer y único desnudo de Aura Cristina Geithner». Se estrena en Colombia un capítulo especial de la serie Mujeres asesinas, protagonizado por Aura Cristina.

En 2009 trabaja en la producción mexicana "Secretos del alma" de TV Azteca como Laura Kuri, en sustitución de la venezolana Gabriela Vergara.

En 2011 participa en Cielo rojo, producción también de TV Azteca, con el personaje antagónico de Mariana Bustamante de Molina.

Además del estreno de su primera película "Mar de fondo" (septiembre de 2011), junto a Julio Bracho y Sergio Basañez, regresa a las pantallas de televisión con el papel de Emilia Duncan, villana de "Quererte así", telenovela estelarizada por María José Magán y Francisco Angelini, a partir de abril del 2012.4

En diciembre de ese mismo año posa completamente desnuda para la Revista H.

En México baila queda entre los cinco finalistas.

En el 2014 arranca la telenovela "Siempre tuya, Acapulco" con el personaje de Angustias Molina Vda. Hernández. Al término de la telenovela ingresa al reality "Soy tu doble."

En abril de 2015 se une al reality show Separados, adaptación colombiana de "The Extra Mile" (Ad Sof HaOlam), de origen israelí para el canal RCN como presentadora junto con su ex-esposo Marcelo Dos Santos, en el que diez parejas afrontarán pruebas físicas, mentales y de convivencia para obtener $500 millones que deberán invertir solo en la educación de sus hijos en común.

Vuelve a México y se une al elenco de la nueva producción de Rita Fusaro, la telenovela "Tanto amor", en la que encarna a Altagracia Hernández de Roldán.

En el 2016 emigra a Televisa con la producción de Pedro Damián "Despertar contigo".