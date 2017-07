Aura Cristina y el por qué se hace pasar por francesa

La actriz Aura Cristina Geithner grabó en la Ciudad de México un capitulo de la serie "Angelito mi rey", que podría estrenarse en octubre próximo, y que constará de 15 capítulos, se informa en el espacio de "Todo para la mujer".



Dentro de la historia, Aura Cristina Geithner personificará a una mujer que se hace pasar por francesa.

"Estoy haciendo un unitario para esta comedia; tenemos el privilegio, varias artistas, de protagonizar un capítulo cada una, y en esta ocasión voy a hacer el capítulo ‘El perfume', muy divertido", dijo la actriz.



Comenta que continúa con su proyecto musical de género latino cuyo lanzamiento oficial será el 25 de julio, en el Casino Life. "Son dos espectáculos, muy latino que tiene mucha tendencia colombiana y mexicana, pero también nos vamos a ir con un lado internacional".

Por su parte, el productor y empresario Ángel Said dijo que otras actrices que participaran en esta serie son Maribel Guardia y Ninel Conde; sin embargo, afirmó que ya invitó a su ex Ailyn Mújica, pero ésta no ha aceptado.