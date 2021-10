Hace algunos días la popular plataforma de videojuegos Twitch fue víctima de hackeo, por el cual se filtró información importante y sensible de sus usuarios, principalmente de sus conocidos streamers como como Rubius, Ibai Llanos y Auron Play, este último rompe el silencio y revela toda la verdad.

Tras lo sucedido, el famoso gamer decidió pronunciarse al respecto y enviarle un mensaje a todos aquellos jóvenes que creen que trabajar en dicha plataforma y seguir sus pasos es lo mejor para poder salir adelante, lo que declaró fue una gran preocupación para él.

"Amigos, gente joven que me está viendo, chicos, chicas, me da igual, no es fácil… no es fácil, estudiad, esforzaos, no dejes los estudios que eso es muy importante, no me tengáis de ejemplo ni a mí, ni a Ibai, ni a Rubius porque no somos ejemplo de nada, somos unos privilegiados que hemos tenido una suerte", compartió.

Auron Play rompe el silencio tras las filtraciones de Twitch y manda mensaje a sus fans

Auron Play pidió a sus seguidores no abandonar sus estudios para dedicarse por completo a la vida de streamer, pues no es como muchos creen, él al iniciar ya tenía más de doce años en Internet, no era alguien nuevo y ya tenía "muchas tablas hechas" para triunfar.

"No te creas que vas a entrar a Twitch y al día siguiente vas a ser millonario", agregó, explicando que debe haber una gran preparación previa para llegar tan lejos como él y algunos de sus colegas lo han hecho. Según explicó, de un 99,02% de gente en Twitch, sólo un 0,8% vive de ello.

Sin querer arruinar los sueños de sus admiradores de ser streamer, también comentó que no es un camino nada fácil, ni tampoco se tiene asegurada la gloria, como muchos creen, por este motivo, y tras las filtraciones, decide enviar un mensaje importante para todos los jóvenes.

Finalmente, Auron agregó que para él es difícil no haber culminado sus estudios y está arrepentido de no haberlo hecho, pero desea que sus seguidores lo hagan y puedan llegar lejos, motivo por el cual busca terminar con la idea de que trabajando de tiempo completo en la plataforma se llegará el éxito.

"Yo si algo me arrepiento es de no tener más estudios en mi vida, la verdad, yo admito que en algunas cosas soy un poco bobo, la verdad lo admito, o sea, no soy un tío tonto, pero tampoco tengo una cultura atroz, y si de algo me arrepiento en esta vida es de no saber inglés, me da mucha vergüenza no saber inglés", también compartió.