Aurora Valle manda un tajante mensaje a su ex jefa Pati Chapoy

En repetidas ocasiones, en el programa Ventaneando tanto Pati Chapoy como Daniel Bisogno, han atacado al programa "Intrusos" (la competencia) así como a sus conductores, entre ellos Aurora Valle.

Cansada de los comentarios, la conductora Aurora Valle, mandó un claro mensaje a su ex jefa Pati Chapoy: "yo soy conductora y se me dicen vas a las tres, voy a las tres. Yo ya aprendí que para no herir susceptibilidades mejor haces tú chamba. Les encanta opinar sobre 'Intrusos', yo nada más te puedo decir que lo disfruto mucho".

Que si Martha dijo, que si Aurora dijo, que si Pepeillo dijo o que si Atala dijo, y eso está padrísimo porque todo el mundo te está volteando a ver, entonces, yo puedo decir que estoy encantada.

Luego de que Pati Chapoy aseguró que 'Intrusos' era el peor programa de espectáculos que Televisa había hecho, Aurora Valle fue clara:

Que risa, ya quisieran divertirse y estar tan tranquilos como estamos nosotros.

"Mira, yo lo único que tengo es agradecimiento para Ventaneando´´ que está hable y hable de 'Intrusos' desde que salimos al aire, y eso se agradece, me fui porque no era feliz y de repente parece que le picaron la co....”, señaló Aurora Valle.