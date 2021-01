Autoridades estadounidenses irían tras Pepillo Origel, por vacunarse contra Covid-19

México. Un alboroto ha causado la noticia de que el periodista de espectáculos mexicano Juan José Origel se vacunó contra Covid-19 en Estados Unidos y ahora se reporta en distintos portales de noticias que las autoridades de ese país estarían tras él, y corre el riesgo de no recibir la segunda dosis, pagar una multa y también perder su visa.

Rápidamente se corrió la noticia de que Pepillo Origel se vacunó en Florida contra Covid-19 y las reacciones al respecto no se hicieron esperar; recibió críticas tras hacer público que recibió la vacuna y muchos usuarios mexicanos se indignaron, por ello, pero también estadounidenses.

Foto: captura pantalla Twitter

En Estados Unidos, por ejemplo, usuarios señalan que no es justo que un mexicano reciba antes que ellos tal vacuna. “Soy madre, tengo dos hijos, pago impuestos, he estado trabajando durante toda la pandemia y resulta que los turistas reciben la vacuna. ¡Qué pena!", escribe en Twitter una señora.

Y ante tal controversia, Origel, quien es originario de León, Guanajuato, México, habló con el programa Ventaneando y contó que accedió a la vacuna gracias a que aplicó en una convocatoria a través de correo electrónico, sin embargo, medios com el New York Post también hace mención de que no es justo lo que pasó con la aplicación de la vacuna al señor Origel.

Presentador de televisión mexicana ‘bajo fuego’ después de ir a Florida para recibir la vacuna COVID”, dice el encabezado de la nota del portal Fox News y cita el comentario escrito anteriormente y en el que una señora expone su inconformidad.

Foto Instagram @juanjoseorigel

Pero el portal de noticias de Daily Mail también destaca la noticia de Origel y escribe: “Anfitrión de televisión, 73, criticado por "egoísmo" después de haber viajado a Miami para recibir la vacuna COVID”.

Respecto a que alquien que no sea estadounidense ingrese al país para vacunarse, Jason Mahon, director del departamento de salud dijo al New York Post que está prohibida tal situación, según se informa también en distintos portales de noticias.

Está absolutamente prohibido que alguien entre a Florida durante un día para recibir la vacuna y se vaya al siguiente. Pedimos que todos los incidentes sospechosos se informen al departamento de salud del condado correspondiente de inmediato".

Ya vacunado. Gracias Estados Unidos. Que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad", escribió el periodista al saberse vacunado en Estados Unidos, donde permaneció varios días, y tras ello, Origel se volvió tema de conversación en redes sociales.

Y en redes sociales también trasciende este día que Pepillo Origel ya habría sido notificado que no recibirá la segunda dosis de la vacuna, además tendrá una multa económica de 15 mil pesos y le sería también cancelada su visa de manera definitiva.