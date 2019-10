Ava Karabatić, modelo Playboy que busca la presidencia de Croacia

Ava Karabatić, una hermosa y sensual ex modelo Playboy dio a conocer su candidatura a la presidencia de Croacia para las elecciones de enero del próximo año. Una de sus iniciativas es legalizar la prostitución para mantener a las trabajadoras sexuales seguras.

La ex conejita Playboy agregó a su perfil de Instagram (donde tiene más de 54 mil followers), "candidata independiente para la elección presidencial de la República de Croacia". En redes sociales publicó un amplio escrito al respecto. "Decidí postularme para las elecciones presidenciales croatas. ¿Por qué Ava Karabatić? ¿cómo es que 'esto' te preguntas? Bueno, ahora te explicaré por qué soy la elección perfecta para Presidente de la República de Croacia".

Asegura haber tomado está decisión debido a la pobre situación general de su nación, y sustituir en el cargo a otra mujer, Kolinda Grabar-Kitarovic, actual presidenta. "Me postulo únicamente debido a la situación general muy pobre en el país, según las estadísticas, la tasa de desempleo ha caído a un nuevo mínimo histórico. Todos los días leemos cuentos de hadas firmados por varios políticos. Últimamente hemos escuchado que el número de desempleados en Croacia ha disminuido".

Estas son las promesas de campaña hechas por Ava Karabatić:

Resolver el problema del movimiento libre de humanos (frontera shengen).

Prohibición de aborto después de la sexta semana de embarazo (cuando se escucha el primer golpe del corazón).

Introducción de la educación sexual a las escuelas.

Fácil adopción de niños.

Fabricación de vuelta a casa.

Disminución de las importaciones e incremento de las exportaciones de nuestros productos.

Ingresos de iglesia reducidos.

Más derechos para los defensores y sus familias (honorarios y más derechos en la escuela).

Protección animal y oración estricta por violencia contra ellos.

Legalización de marihuana.

Legalización de la prostitución.

Nueva política de gestión de residuos.

Anticorrupción, fraude y mentira.

Reducir los pagos políticos (por supuesto para ti).

Verificaciones principales de relaciones familiares y amigas relacionadas con las operaciones comerciales.

Justicia efectiva disponible para todos.

Reducción de objetivos estatales.

Apoyo a la reforma del sistema educativo.

Promoviendo la patria y la comunidad y una buena relación con los vecinos.

Más ingresos para las madres jóvenes cuando buscarás hacer una familia más.

Incremento de ingresos para enfermeras y carreras de enfermería.

Prevención de la salida de jóvenes del estado, al fomentar el crecimiento económico y abrir nuevos trabajos.

En su comunicado la ex modelo Playboy asegura: "no seré como los demás y pensaré que nada puede cambiar y que no tiene sentido decir nada públicamente cuando todo se sabe, pero comenzaré por mí misma".

No me voy a mezclar con el grupo y ser como una oveja, nunca fui ese tipo de persona, siempre fui diferente de los demás, nunca fui a donde me conducía el camino, siempre fui.

"Y hoy voy donde no hay camino, pero lo más importante es ¡dejo la pista! ¡vamos a Croacia, es como eso!".