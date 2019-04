Nueva York.- El universo pertenece a Marvel. "Avengers: Endgame" rompió el récord del mayor fin de semana de apertura con un estimado de $ 350 millones en ventas a nivel nacional y $ 1.2 mil millones a nivel mundial, alcanzando un nuevo pináculo en la era del éxito de taquilla que el estudio de cómics ha llegado a dominar.

El final de "Los Vengadores" superó con creces incluso sus propias expectativas gigantescas, según las estimaciones del estudio del domingo. Se pronosticó que la película se estrenaría entre $ 260 millones y $ 300 millones en los cines de Estados Unidos y Canadá, pero los espectadores resultaron en tal cantidad que "Endgame" superó el récord anterior de $ 257.7 millones, establecido el año pasado por "Avengers: Infinity War" superó por poco "Star Wars: The Force Awakens" ($ 248 millones o alrededor de $ 266 millones en dólares ajustados por inflación).

"Fin del juego" era igual de enorme en el extranjero. En todo el mundo, borró el récord anterior de $ 640.5 millones, también establecido por "Infinity War" ("Infinity War" no se abrió en China, el segundo mercado cinematográfico más grande del mundo, hasta dos semanas después de su debut). El juego "Endgame" un nuevo récord de fin de semana en China, también, donde ganó $ 330.5 millones.

De un solo golpe, "Endgame" ya ha hecho más que películas como "Skyfall", "Aquaman" y "The Dark Knight Rises" recaudadas en sus carreras, sin tener en cuenta la inflación.

Escena de "Avengers: Endgame. Foto: AP

Alan Horn, presidente de Disney, reconoció a Marvel Studios y a su presidente, Kevin Feige, por desafiar las "nociones de lo que es posible en el cine".

"El éxito monumental de este fin de semana es un testimonio del mundo que imaginaron, el talento involucrado y su pasión colectiva, combinados con el entusiasmo incontenible de los fanáticos de todo el mundo", dijo Horn en un comunicado.

Para satisfacer la demanda, Walt Disney Co. lanzó "Endgame" en más teatros, 4,662 en los EE. UU. Y Canadá, que ninguna otra apertura anterior. Los servicios de venta anticipada de boletos establecen nuevos récords. Los primeros compradores de entradas se estrellaron en el sitio web de AMC. Y a partir del jueves, algunos teatros incluso permanecieron abiertos 72 horas seguidas.

"Tenemos un personal muy cansado", dijo John Fithian, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Propietarios de Teatro. "Hablé con un expositor en Kansas que me dijo: 'Nunca antes vendí un espectáculo a las 7 am el sábado por la mañana' y lo estaban haciendo en todo su circuito".

No trabajar a favor de la película fue su largo tiempo de ejecución: 181 minutos. Pero los teatros siguieron agregando miles de presentaciones para "Endgame" para verlo en más pantallas que en cualquier película anterior para saciar el frenesí de "Endgame". el "universo cinematográfico" de Marvel, que comenzó con el "Iron Man" de 2008.

Chris Hemsworth llega al estreno de "Avengers: Endgame" en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Foto: AP

Para una industria atormentada por la incertidumbre sobre el creciente papel de la transmisión, el fin de semana fue una exhibición gigantesca de la lucrativa potencia del cine. Fithian lo llamó posiblemente "el momento más significativo en la historia moderna del negocio del cine".

"Estamos viendo a más de 30 millones de estadounidenses y más de 100 millones de visitantes globales que experimentaron 'Fin de juego' en la pantalla grande en un fin de semana", dijo Fithian. "Los números son simplemente asombrosos".

Más alza de los resultados para "Endgame" fueron buenas críticas; actualmente se ubica en un 96% más reciente en Rotten Tomatoes, la mejor calificación para todas las películas de Marvel, aparte de "Black Panther". El público le dio a la película un CinemaScore más.

Sin ayuda, "Endgame" llevó el fin de semana general en la taquilla nacional a un récord de $ 400 millones en ventas de boletos, según Comscore. "Fin de juego" representó un asombroso 88% de esos boletos. Los ingresos brutos de la película fueron ayudados por proyecciones en 3-D (un récord de $ 540 millones en ventas de boletos globales) y proyecciones IMAX (un récord de la compañía de $ 91.5 millones).

“Nuestros socios en la exposición han hecho un gran trabajo con nosotros en esta película. Cuando vieron la necesidad, abrieron pantallas ", dijo Cathleen Taft, jefa de distribución de Disney. “Si bien puede haber una preocupación, ¿habrá suficientes asientos disponibles? Creo que la exposición cumplió con esa demanda y estuvo a la altura de las circunstancias ”.

Pero si hubo alguna sombra en el fin de semana para el negocio teatral, fue en la medida en que los teatros han crecido en un estudio: Disney.

Disney ahora tiene todas menos una de las 12 primeras vacantes de taquilla de todos los tiempos. ("Jurassic World" de Universal es la única excepción.) El estudio está preparado para un año récord, con lanzamientos que incluyen "Aladdin", "Toy Story 4", "The Lion King", "Star Wars: The Rise of Skywalker ”Y“ Frozen 2 ”en el horizonte.

Tras la adquisición de 20th Century Fox, se espera que Disney represente al menos el 40% de los ingresos de la taquilla doméstica en 2019, un nuevo récord de participación de mercado. El "Capitán Marvel" de la compañía, posicionado como una especie de ventaja de Marvel para el "Final del juego", también subió al No. 2 el fin de semana, ocho semanas después de su apertura. (Las 22 películas del "universo cinematográfico" de Marvel han ganado colectivamente $ 19.9 mil millones en la taquilla).

Sin embargo, los propietarios de teatros hablan regularmente de un "efecto de halo" en torno a una película como "Endgame". Estas sensaciones atraen a nuevos espectadores y exponen a millones de personas a una serie de avances de películas.

"Este tiene que ser el mayor fin de semana en la historia de las palomitas de maíz", dijo Paul Dergarabedian, analista de medios para Comscore. “Piensa en los galones de refrescos y los hot dogs vendidos. Esto va a continuar durante toda la semana y más allá. Esto va a tener una jugabilidad a largo plazo con seguridad ".

Un enorme éxito fue muy necesario para una taquilla que, al llegar el fin de semana, se estaba quedando con un 16% del ritmo de las ventas de boletos del año pasado, según Comscore. "Fin de juego" movió la aguja a un 13,3% negativo, pero el aumento fue menos significativo desde que "Infinity War" se abrió el mismo fin de semana en 2018.

Ningún otro lanzamiento amplio se atrevió a abrir contra "Endgame". Warner Bros. "The Curse of La Llorona", la película más importante de la semana pasada, se deslizó al tercer lugar con $ 7.5 millones.

El juego de adivinanzas ahora cambiará a cuánto más alto puede llegar "Fin de juego". Dado su inicio, es probable que rivalice con los tres más grandes de todo el mundo: "The Force Awakens" ($ 2.068 billones en 2015), "Titanic ($ 2.187 billones en 1997) y" Avatar "($ 2.788 en 2009).

Ventas estimadas de boletos para viernes a domingo en los cines de EE. UU. Y Canadá, según Comscore. Donde esté disponible, también se incluyen los últimos números internacionales de viernes a domingo.

1. “Avengers: Endgame”, $ 350 millones ($ 859 millones internacionales).

2. "Capitán Marvel", $ 8.1 millones.

3. “La maldición de La Llorona”, $ 7.5 millones.

4. “Avance”, $ 6.3 millones.

5. “¡Shazam!” $ 5.5 millones.

6. "Pequeño", $ 3.4 millones.

7. “Dumbo”, $ 3.2 millones.

8. "Pet Sematary", $ 1.3 millones.

9. "Nosotros", $ 1.1 millones.

10. “Pingüinos”, $ 1.1 millones.