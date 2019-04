Avicii es recordado en redes sociales, a un año de su muerte

En redes sociales fans recuerdan a Avicii, a un año de haber muerto. Después del trágico acontecimiento que golpeó a la comunidad artística, hoy lo recuerdan al joven con mucho cariño.

El 21 de abril de 2018 se dio a conocer la noticia de la muerte de Avicii, quien era un joven productor musical, originario de Estocolmo; su nombre real era Tim Bergling y era mejor conocido como Avicii.

Lamentablemente se trató de un suicidio. Avicii se cortó las venas.

La comunidad artística en general se lamentó ante lo ocurrido, sin embargo, no todo es malo puesto que se ha lanzado un sencillo póstumo que es parte de un álbum que saldrá pronto, el último de Avicii.

"Difunde la positividad a través de mi música, en el mensaje y disfruta del éxito, pero no del éxito materialista", se lee en el Twitter del artista que se usó este día para recordar al queridísimo Avicii quien hace un año dejó de existir pero que nos regaló un gran legado de temas.

Levels, Wake me up!, Hey brother, Broken arrows, Fade into darkness, The days, The nights, Seek bromance, You make me, son algunos de sus temas que lo harán recordar por siempre.