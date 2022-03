Avión en el que viajaba Miley Cyrus quedó "atrapado" en una tormenta y es impactado por un rayo

La cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus, de 29 años de edad, se encuentra de gira por Latinoamérica y este miércoles, se presentaría en el Festival Asunciónico 2022, el festival de música más grande de Paraguay, el cual se lleva a cabo en su capital, Asunción.

Miley Cyrus, en compañía de su banda, amigos y unos familiares, viajaba de Bogotá, Colombia, con destino a Asunción, Paraguay, para presentar en el Festival Asunciónico. En una parte del trayecto, el avión en el cual viajaban quedó "atrapado" en medio de una inesperada tormenta. Los tripulantes se llevaron un gran susto, cuando un rayo impactó la aeronave.

Debido a esta situación, los pilotos del avión en el que viajaba Miley Cyrus, aterrizaron de emergencia en el aeropuerto de Ciudad del Este, Paraguay. Al darse a conocer este percance, la también actriz, protagonista de la serie "Hannah Montana", publicó un mensaje en sus redes sociales, ante la preocupación de sus miles de seguidores.

A mis fans y a todos los que se preocuparon después de enterarse de mi vuelo a Asunción, nuestro avión quedó atrapado en una gran tormenta inesperada y fue alcanzado por un rayo.

Asimismo, la intérprete de temas como "Wrecking ball", "Party in the U.S.A.", "The climb" y muchas más, manifestó que "mi tripulación, banda, amigos y familiares que viajaban conmigo, están a salvo después de un aterrizaje de emergencia, desafortunadamente no pudimos volar a Paraguay".

Junto con este mensaje, la ex esposa del actor australiano Liam Hemsworth (hermano del actor Chris Hemsworth, quien interpreta a "Thor" en el Universo cinematográfico de Marvel), compartió un video de la tormenta donde estuvieron atrapados, así como una fotografía del impacto del rayo en el avión.

"Gracias a Dios están todos a salvo", expresó el diseñador de modas Jeremy Scott. De igual manera, sus fans se alegraron al saber que no les había pasado nada. "Gracias por confirmar que se encuentra bien, estábamos bastante preocupados por tantas noticias, te amamos".

Luego de aterrizar de emergencia en Ciudad del Este, Paraguay y de que la nave fue reabastecida, Miley Cyrus y sus acompañantes volaron hacia Sao Paulo, Brasil. Por su parte Rodrigo Nogues, director de la firma G5Pro, organizadora del Festival Asunciónico, declaró en un comunicado que la cantante, se encuentra en Sao Paulo después de que "tuvo un inconveniente con el avión".