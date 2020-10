'Away', con Hilary Swank, se une a la lista de series canceladas de Netflix

Estados Unidos.- Usuarios de Netflix continúan decepcionándose de la plataforma tras distintas cancelaciones, hoy, Variety confirma la cancelación de la segunda temporada de Away, la serie espacial estrenada hace seis semanas, el pasado 04 de septiembre y que demostraba gran potencial para seguir con la historia.

Aunque se desconocen los motivos por ahora, ya se rumora que los motivos de la cancelación están relacionados con los altos costes que generaba su producción que no se veía justificado por la audiencia que finalmente tuvo en las primeras semanas de su lanzamiento.

Creada por Andrew Hinderaker, la serie Away era una propuesta distinta; ciencia ficción emocional y su historia logró cautivar a algunos usuarios de Netflix. En la trama la astronauta Emma Green, interpretada por Hilary Swank, lideraba la primera misión humana a marte y debía enfrentarse a dos desafíos; superar los obstáculos que tanto ella y su tripulación presentaban y lidiar con la separación de su esposo (Josh Charles) y su hija (Talitha Bateman).

Emma Green es una astronauta americana que debe dejar atrás a su marido y a su hija adolescente para liderar la tripulación espacial internacional, embarcándose en una traicionera y larga misión de un año", se lee en la sinopsis oficial de Netflix.

Aunque a muchos les gustó esta serie, la realidad es que el público no fue el suficiente para que Netflix decidiera renovar el contrato para una segunda temporada, por lo que prefiere pasar página y enfocarse en otros proyectos que vienen en camino y pronto podrían ver la luz.

Habla Andrew Hinderaker sobre la segunda temporada

Previamente, tras el final de la primera temporada, el creador de la serie Andrew Hinderaker, habló sobre las posibilidades de una segunda temporada pese a que su final no fue como la primera idea que se tenía sobre el lanzamiento, él quería que la serie iniciara con Emma mirando hacia la Tierra desde la Luna y terminara con ella viendo hacia la Tierra desde Marte.

Sobre una segunda temporada de Away el director dijo: "En términos de la temporada dos, siempre sentí que si hubiera una carta final que me encantaría tener en la segunda temporada sería 'Away regresará para la temporada 2 en Marte'. Parte de lo que prometemos es lo que experimenta esa tripulación al final, ahora podemos vivir en un mundo nuevo", adelantó en aquel momento.

Finalmente, este viaje tan emocional no podrá vivirse debido a la cancelación de la plataforma en esta serie, lo cual molestó a quienes sí vieron la serie y estaban a la espera de su segunda parte, sin embargo, no es la primera vez que Netflix decepciona a sus usuarios, ya que en el pasado también ha cancelado series que se han convertido en las favoritas de todos.

¿Qué series han cancelado durante este 2020?

Malas noticias son las que ha dado Netflix últimamente a los usuarios, pese a esperados anuncios de increíbles proyectos como el documental "Light up the Sky" de BLACKPINK y "Selena" la bioserie basada en la historia de la Reina del Tex-Mex, y algunas de las series que se han ido son GLow, The Society, Sabrina y Sense 8.

Otras cancelaciones que han dejado muy tristes a los usuarios de la plataforma este año 2020 han sido: Insatiable, Mesías, Soundtrack, V Wars, Spinning out, AJ and the Queen, Altered Carbon y Chilling Adventures of Sabrina, sólo por mencionar algunos de los títulos.