Axl Rose cae en pleno concierto durante gira de Guns N 'Roses

Las Vegas, Nevada.- Según TMZ, el líder de Guns N 'Roses, Axl Rose, tuvo una caída desagradable durante el concierto de la banda el viernes por la noche (1 de noviembre) en The Colosseum en el Caesars Palace en Las Vegas.

A la mitad de la presentación, la versión de 14 minutos de Guns N 'Roses de "Knockin' On Heaven's Door" de Bob Dylan, dio unos saltos hacia atrás y se deslizó en el escenario y aterrizó sobre su trasero mientras se quitaba el sombrero de la cabeza.

El cantante de 57 años hizo una broma, preguntando a la audiencia, "¿Cómo fue eso?", Antes de volver a subir y continuar con el espectáculo.

Poco tiempo después, se fue al costado del escenario, tomó una toalla y limpió el área del escenario donde parecía perder el equilibrio, lo que sugiere que había algún tipo de líquido que desencadenó la caída.

Las imágenes de video del incidente se pueden ver a continuación (cortesía de los usuarios de TMZ y YouTube, Julio Fernández y Brenda Tovar).

La caminata actual de Guns N 'Roses se cerrará esta noche (sábado 2 de noviembre) con otro espectáculo en el Coliseo.

"Not in This Lifetime" se lanzó hace más de tres años y ahora se cree que es la segunda gira más taquillera de todos los tiempos, ya que ha generado más de $ 500 millones desde que comenzó en abril de 2016.

La gira "Not In This Lifetime" presenta a los miembros de la alineación clásica Slash, Duff McKagan y Rose respaldados por el guitarrista Richard Fortus, el baterista Frank Ferrer, el tecladista Dizzy Reed y la segunda tecladista Melissa Reese.

Steven Adler, ex baterista de Guns N 'Roses se habría acuchillado

Steven Adler, ex baterista de la legendaria banda Guns N 'Roses, habría sido hospitalizado luego de una herida de cuchillo autoinfligida en el estómago, que algunos medios llaman un posible intento de suicidio, según TMZ y People. Un representante del músico de 54 años de edad no respondió de inmediato a la solicitud del portal Variety para dar alguna declaración al respecto.

El oficial Mike Lopez, del Departamento de Policía de Los Ángeles, confirmó que las autoridades locales respondieron a una posible llamada suicida el jueves poco después de las 6:30 pm en su casa de Studio City, California.

"Los oficiales determinaron que no había delito y el incidente estaba siendo tratado como una emergencia médica", comentó Mike López al portal estadounidense Variety. "El sujeto fue trasladado a un hospital local con una lesión que no amenaza la vida". No confirmó si dicho sujeto era el ex baterista de Guns N 'Roses.

Steven Adler se unió a Guns N 'Roses en 1985 y es un compositor acreditado en su álbum debut de 1987, "Appetite for Destruction", que es uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. Sin embargo dos años más tarde cayó en la adicción a las drogas durante el rápido ascenso del grupo al estrellato.

En 1989 se perdió una aparición en los American Music Awards; más tarde se reveló que él estaba en un programa de rehabilitación de drogas. Sus problemas continuaron y finalmente fue despedido de la banda en 1990. Continuó luchando contra el abuso de sustancias a lo largo de los años y fue arrestado por posesión de heroína en 1995.

El músico Steven Adler ha intentado reiniciar su carrera musical, en gran parte sin éxito. Ha hecho algunas apariciones con Guns N 'Roses anteriormente; en 2018 su hermano Jamie hizo una súplica apasionada para que el grupo lo incluyera en sus giras de reunión.