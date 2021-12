"Ay güerita yo creo en mí", dijo Juan Gabriel a Doña Cuquita; provocó enemistad con Vicente Fernández

Hay una conocida frase que dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. En el ambiente artístico de México, existió una enemistad entre los cantantes Vicente Fernández y Juan Gabriel. ¿Qué fue lo que pasó entre ambos intérpretes? Un comentario que hizo "El Divo de Juárez" a su esposa Doña Cuquita, no fue del agrado de "El Charro de Huentitán".

Hace unos años Vicente Fernández contó en una entrevista con Pati Chapoy, que cierto día recibió una llamada telefónica del cantautor de temas como "Amor eterno", "Abrázame muy fuerte", "Así fue" y muchas más, quería saludarlo en persona y conocer su Rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, México.

El papá del también cantante Alejandro Fernández "El Potrillo" aceptó sin pensarlo dos veces. Al saber que Juan Gabriel era vegetariano, la señora María del Refugio Abarca Villaseñor, esposa de Don Chente, mandó traer un chef japonés para deleitar el paladar del divo.

Alberto Aguilera Valadez, nombre real del artista, conoció el Rancho Los Tres Potrillos y cuando estaban comiendo, Doña Cuquita le preguntó sobre sus creencias religiosas. "Cuca con su ingenuidad que tiene le pregunta: 'lo vegetariano es una cosa, pero ¿usted si cree en Dios?'", mencionó el patriarca de la Dinastía Fernández a la conductora del programa "Ventaneando".

Le contestó a mi mujer muy majadero: 'ay, güerita, yo creo en mí y solamente en mí', entonces mi mujer se paró y ya no bajó a despedirlo.

Ante esto, Juan Gabriel cayó de la gracia de Vicente Fernández, por la manera como respondió a su esposa Doña Cuquita.

Asimismo el intérprete de "El Rey", "Acá entre nos" y muchos temas más, manifestó que en una ocasión alguien le preguntó si le caía mal Juan Gabriel. "Me siento que no soy yo si miento y le dije: 'yo no sé mentir, sí me cae mal, pero yo no soy santo de su devoción tampoco, estamos a mano'".

Juan Gabriel se sintió desairado por Vicente Fernández

Otro de los motivos de esta enemistad, fue que el abuelo de Camila Fernández se negó a grabar un álbum junto a "El ídolo de multitudes". El charro externó que el público es muy celoso: "como que no van a aceptar muy bien Vicente y Juan Gabriel juntos o a lo mejor van a pensar que yo ya soy del mismo tipo y yo no quise".

Posteriormente, Juan Gabriel fue entrevistado para el programa "Primer impacto", donde no se expresó muy bien de Don Chente, pues estaba molesto por negarse a grabar un álbum con él.

"Yo creo que eso le pareció mal, lo entrevistaron y dijo: '¿qué te pareció lo que dijo Vicente Fernández de ti?', de lo de la anécdota de mi mujer y él dijo: 'oh que chico', pero ¿cómo que chico? Yo soy señor Vicente Fernández para ti pende...".

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 a los 66 años de edad, a causa de un infarto agudo de miocardio. El deceso ocurrió en un departamento de su propiedad en la playa de Santa Mónica, California, Estados Unidos.

Vicente Fernández falleció en un hospital en Guadalajara, Jalisco el 12 de diciembre de 2021, tenía 81 años de edad. De acuerdo con el parte médico, tuvo una falla multiorgánica por el Síndrome de Guillain-Barré. Fue sepultado en su Rancho Los Tres Potrillos.