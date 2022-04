Ayana salvó a su papá Lupillo Rivera, de haber muerto en la Guerra del Golfo junto con tres amigos

"Le dije: 'tú ni sabes cabr...quién eres', me respondió: '¿por qué papá?', (le dijo) 'es que tú eres la buena, tú eres la primera', y ya le conté la historia. Nunca dejé que la mamá le contara por qué no quería que trajera ese peso encima o que sea algo muy fuerte para ella, pues es niña. Ya que la vi que es fuerte, grande y es persona responsable, dije: 'bien puede saber'".

Por muchos años, Guadalupe Martín Rivera Saavedra prefirió guardar silencio y no contarle esta historia a su hija Ayana, porque no quería que cargara con ese peso. Cierto día, con varios tragos encima, el tío de la también cantante Chiquis Rivera , le contó esto a su hija.

El hermano de Jenni Rivera estaba por firmar los documentos para formar parte del ejército estadounidense, cuando recibió una llamada de quien fuera su primera esposa , María Gorola , para informarle que creía estar embarazada . Posteriormente, al hacerse una prueba, "sí estaba embarazada, y les dije a mis compas: '¿saben qué?, mi morra está embarazada y yo tengo que responder como hombre, no la puedo dejar y yo tengo que salirle al toro'".

Hace ya varios años, el cantante del Regional Mexicano, conocido como "El toro del corrido" , decidió no estudiar en la universidad y se enlistó al ejército de Estados Unidos junto con tres amigos. Ante esto, llevaron a cabo los exámenes médicos que requerían. "Éramos cuatro, unos que eran morros de la infancia y otros que habíamos conocido en la prepa".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

