Aylín Mujica se queda sin casa tras el terremoto en México

Aylín Mujica se quedó sin hogar, tras el terremoto que azotó a Ciudad de México el pasado 19 de septiembre.

Entre las personas afectadas y que se quedaron sin hogar está la reconocida actriz,, quien es cubana, pero radicada en este país desde hace varios años.

Su apartamento estaba localizado en la colonia Condesa en la capital del país.

“Hola, mi gente bella. Bueno, otro susto más con este temblor. Afortunadamente estoy bien, pero sí hay muchos daños por toda la Ciudad de México. Yo por el momento no puedo entrar al edificio donde vivo”, publicó en Instagram tras pocos minutos de vivir el fuerte sismo.

Mujica se encontraba a tres cuadras de su apartamento y explicó a People en Español que las paredes de su casa están agrietadas y que el mármol de la cocina “se hizo gajos”.

Aylín mostró en un video cómo quedó su apartamento tras el fuerte temblor, señaló grietas y paredes afectadas.

Por suerte la artista logró recuperar su pasaporte y viajará a Miami, donde se encontrará con su familia. El terremoto de 7.1 grados ha cobrado la vida de más de 248 de personas.

Aylín trabaja actualmente en teatro.

Mujica forma parte de la obra de teatro "Hijas de su madre", que actualmente está de gira por el interior de la república mexicana.

En declaraciones a la prensa, la bella cubana ha mostrado su satisfacción por este trabajo.

"Me siento bendecida y muy afortunada porque hoy en día es un enigma saber si te va a ir bien o no. Esta gira inició desde el 16 de enero y estamos viajando constantemente. Desde esa fecha no duermo en mi casa, han sido casi nueve meses, ha sido como un embarazo, pero soy muy afortunada porque nos ha ido súper bien”.