Aylín Mujica sufre secuestro exprés en la CDMX, pensó que sería el último día de su vida

Aylín Mujica de 45 años de edad hizo una fuerte revelación en el programa Suelta la Sopa, pues tras su visita a la Ciudad de México hace poco, un delincuente la tomó desprevenida mientras se encontraba caminando por una transitada calle, por lo que sufrió un secuestro exprés del cual aún no se recupera.

Fueron momentos de terror para Aylín Mujica de origen cubano, pues todo comenzó después de que la persona que quedó en pasar por ella para llevarla al aeropuerto de la Ciudad de México no se presentó, pues era domingo, por lo que ella se movió sola, pero nunca se imaginó que su iniciativa le traería momentos de terror.

Camino como en una zona de la Ciudad de México, cerca de Polanco, camino como dos cuadras y agarró un taxi que veo en la calle y de pronto me subo, me pusieron una navaja, el señor se volteó y me puso una navaja, un arma blanca entre las piernas, me dijo, no te quiero hacer daño, no te voy hacer nada simplemente necesito dinero, comentó Aylín Mujica muy angustiada.

Aunque Aylín Mujica le dio lo poco que tenía entre sus pertenencias, el delincuente le exigió más dinero, por lo que de inmediato le quitó sus tarjetas de crédito, algo que la angustió aún más, pues pensó que jamás volvería a ver a su familia, ya que al no tener suficiente dinero imaginó que el delincuente le haría daño.

Yo le dije, es que yo no traigo mucho dinero, entonces le di el dinero que tenía y me dijo, esto no me sirve para nada, '¿dónde están tus tarjetas?', entonces me llevó primero aún cajero automático para sacar dinero, en ese cajero pues nada más hay una cantidad, me arrebató el monedero, me siguió revisando las tarjetas, me lleva a otro cajero y le di el dinero con mucho nervio me estuvo dando vueltas y me llevó bastante lejos y pensé que me iba hacer algo, dijo Aylín Mujica en su experiencia.