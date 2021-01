¿Ayuda del narcotráfico? Maluma revela a Nicky Jam cómo era su posición económica

Maluma decidió poner fin de una vez a rumores acerca de su posición económica durante su niñez, y se atrevió a revelar a Nicky Jam si recibió ayuda del narcotráfico como se especuló alguna vez.

En el estreno del programa de entrevistas ‘The Rockstar’ conducido por Nicky Jam, el cantante Maluma acudió para ofrecer a su colega en el reguetón una entrevista, en la que reveló datos íntimos de su vida, y de su carrera.

Nicky Jam no podía dejar de lado una pregunta de un rumor que ha circulado mucho en la vida de Maluma, por lo que la entrevista arrancó con el cuestionamiento de si de verdad su familia contaba con dinero durante su niñez, y que no empezó desde abajo como ha dejado ver.

El reguetonero, al momento en que contestó la pregunta, comenzó aclarando si es verdad que había recibido ayuda por parte de narcotraficantes para financiar su carrera, que de la noche a mañana fue una de las más exitosas en la música latina.

“Mucha gente piensa que tú vienes de familia de dinero, la gente dice, no, Maluma viene de dinero, yo que viví en Medellín, Colombia, yo también creí lo mismo al principio, pero otra gente me dijo, no, negativo, Maluma viene de abajo también”, dijo Nicky Jam antes de pedir al intérprete de ‘Hawái’ que diera su versión.

“La gente pensaba que mi familia era narcotaficante, y que el narcotráfico había apoyado mi carrera musical… obvio, todo eso fue mentira. Pero bueno, muchas cosas se especulan y muchas cosas se hablan”, contestó Maluma.

Maluma contó, referente a la pregunta que le hizo Nicky Jam, que durante su infancia y preadolescencia, si bien no contaba con una fortuna millonaria, los trabajos de su papá como gerente en varias empresas les ayudó a tener una posición económica estable.

“Nos iba muy bien; diría yo que éramos del estrato alto-medio, por así decirlo. Mi papá no era millonario, obvio no (…) Una familia de Medellín normal”.

Sin embargo, agregó que fue a la edad de 14 años cuando los problemas económicos y familiares llegaron, con la separación de sus padres y con su papá fue perdiendo dinero.

El reguetonero compartió para la entrevista con Nicky Jam que de tener una vida cómoda pasó a no tener a veces para comer, y que eso fue lo que lo formó para ser lo que es ahora.

“Fue una época muy difícil, yo siempre he dicho que yo soy lo que soy gracias a eso, porque ahí fue donde, como decimos nosotros en Colombia, comí m**rda, comí tierra. Yo empecé a valorar más la vida”.

Asimismo, Maluma compartió detalles acerca de cómo fueron sus inicios en la música, afirmando que en su momento ninguna estación de radio quería tocar sus canciones, y que todo lo que hoy ha ganado lo ha logrado con su propio esfuerzo.

“Nadie me la daba”, dijo. “Yo cuando empecé, empecé con mi tía Judy y con tío Juan Parra (…) hay muchas historias de cuando mi tía iba, o Juan iba a la radio en Medellín y les mostraban mi música, y esta gente les decía que no, que no me querían poner”.