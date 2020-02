Azafata sorprende al ser la doble casi exacta de Megan Markle

Inglaterra.- Una azafata que es la viva imagen de Meghan Markle se ha inscrito como una doble oficial después de afirmar que se la confunde con la realeza todos los días.

Christine Mathis, que trabaja para la aerolínea JetBlue en Estados Unidos, dijo que las comparaciones comenzaron cuando Meghan apareció en el drama televisivo Suits en 2011 y aumentó después del compromiso de la actriz con el Príncipe Harry en 2017.

La mujer de 32 años ahora espera sacar provecho de la semejanza y ya ha participado en una sesión de fotos con un imitador del duque de Sussex.

La Sra. Mathis dijo que se le confunde con Meghan casi todos los días y que la seguridad del aeropuerto apenas cree que está diciendo la verdad sobre su identidad hasta que revisan su pasaporte.

La madre de un hijo dijo que los pasajeros también le preguntaban regularmente a mitad de vuelo si había una conexión con su famoso doppelganger.

Y afirma que incluso su dermatólogo estaba convencido de que ella era la actriz con un nombre falso cuando fue a que le quitaran un lunar.

En declaraciones al Daily Star, Christine dijo: `` Me empecé a confundir con Meghan hace años cuando trabajaba en primera clase. `` Sucedió varias veces, así que busqué en Google a Meghan y fue muy halagador.

Ella es impresionante, así que definitivamente es un cumplido. "Los pasajeros siempre me dicen que me parezco a ella y me dicen:

"Estás casada con un príncipe, ¿por qué trabajas como azafata? " Mathis dice que ahora espera ingresar al mundo del trabajo corporativo y televisivo, pero sueña con algún día interpretar a la duquesa de Sussex en la pantalla grande.