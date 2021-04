BAFTA Film Awards: esta es la lista e ganadores e esta noche

El segundo programa de los EE British Academy Film Awards, será este 11 de abril de 2021 y se transmitirán a través de la BBC en el Reino Unido y en todo el mundo, en el cual se revelará a los ganadores en otros 17 campos, mientras que Ang Lee aceptará la Beca BAFTA, el mayor honor de la organización.

Los EE British Academy Film Awards se llevará a cabo esta noche en el Royal Albert Hall de Londres, y todos los nominados aparecerán virtualmente.

La primera noche de los BAFTA vio grandes victorias para “Ma Rainey's Black Bottom” de Netflix, que obtuvo los honores de Diseño de Vestuario y Maquillaje y Peinado. La película también compite en esas categorías en los Premios de la Academia de Estados Unidos a finales de este mes.

El espectáculo del domingo por la noche fue presentado por Edith Bowman y Dermot O'Leary. Vea la lista completa de ganadores a continuación, informó Indie Wire.

Los grandes ganadores del domingo incluyen Mejor Película "Nomadland" y Mejor Actriz Frances McDormand, Mejor Actor Anthony Hopkins por "The Father", Mejor Directora Chloé Zhao por "Nomadland", Daniel Kaluuya como Mejor Actor de Reparto por "Judas and the Black Messiah", Yuh-Jung Youn por Mejor Actriz de Reparto por "Minari", "My Octopus Teacher" por Mejor Documental, "Otra Ronda" por Mejor Película que no está en Inglés, "Soul" por Mejor Película de Animación y "Promising Young Woman" y “El Padre” para premios de guión.

“Nomadland” está protagonizada por McDormand como una mujer de mediana edad que viaja por el oeste estadounidense mientras vive en su camioneta y busca un trabajo a corto plazo.

Zhao, quien vivió entre los verdaderos viajeros estadounidenses durante la película, agradeció a "la comunidad nómada que tan generosamente nos dio la bienvenida a sus vidas".

La forma en que tratamos a nuestros mayores dice mucho sobre quiénes somos como sociedad, y tenemos que hacerlo mucho mejor, dijo.

Cabe recordar que luego de una protesta por la falta de diversidad en los nominados del año pasado y una revisión de sus reglas y regulaciones, los EE British Film Academy Awards revelaron un campo mucho más inclusivo de nominados, que incluyen reconocimientos récord para directoras y siete nominaciones principales para "Nomadland" de Chloe Zhao y "Rocks" de Sarah Gavron.

La academia de cine británica amplió su membresía con derecho a voto y modificó sus reglas el año pasado en un intento por abordar la evidente falta de diversidad en las nominaciones.

En 2020, ninguna mujer fue nominada como mejor directora por séptimo año consecutivo, y los 20 nominados en las categorías de intérpretes principales y secundarios fueron blancos, informó Associate Press.