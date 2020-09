BLACKPINK anuncia 'Lovesick Girls' y el evento 'The Album'

Estados Unidos.- Cada vez está más cerca el lanzamiento del primer álbum de larga duración de BLACKPINK, en donde las jóvenes explorarán diferentes ritmos y explotarán al máximo su potencial, hasta ahora se han lanzado dos sencillos promocionales, el éxito 'How you like that' y la colaboración con Selena Gómez 'Ice Cream', pero pronto llegará el tercer sencillo.

En las redes sociales se lanzaron adelantos individuales del tercer sencillo promocional titulado 'Lovesick Girls', el cual será lanzado el 02 de octubre en el cuadro del lanzamiento de "The Album", el nuevo disco de las jóvenes surcoreanas que figura como uno de los trabajos más esperados de este año y sin duda, YG Entertainment, está más que preparado para hacerlo todo un éxito comercial.

Los individuales causaron furor entre los Blinks, pues podemos ver a Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa luciendo de lo más bellas con distintos atuendos fashionistas y mostrando un poco el concepto y la estética que se seguirá en su nueva música. Tanta fue la emoción de sus fans que el Internet colapsó e hicieron tendencia los nombres de cada una y hasta el título del nuevo sencillo.

Además del lanzamiento del nuevo sencillo, se viene el video musical o MV, el sucesor de 'Ice Cream', pero esta vez las volvemos a ver en solitario, de hecho, la imagen oficial del comeback adelanta uno de los looks con las que las veremos, pero como ya se sabe es una gran variedad de atuendos los que las jóvenes utilizan para grabar sus videos.

El evento será el próximo jueves 01 de octubre a las 02:00 AM a través de VLIVE. Foto: Instagram

Tal parece que las demandas de sus fanáticos, también llamados Blinks, fueron escuchadas, ya que, después de éxitos como 'Kill this love' y 'How you like that', así como una histórica presentación en vivo en el festival Coachella en 2019, podrán estrenar un especial álbum con muchas más canciones que sus EPs, donde normalmente tenían cuatro o seis.

BLACKPINK anuncia el evento "The Album"

El pasado 27 de septiembre, se anunció el evento "The Album", que se llevará a cabo para celebrar el lanzamiento del álbum homónimo de las chicas, un material fiel al K-Pop que está programado para el próximo jueves 01 de octubre a las 02:00 AM a través de VLIVE.

Anuncian el lanzamiento de su esperado álbum

El pasado 27 de julio, las chicas sorprendieron a sus fanáticos anunciado que su primer álbum legará en el mes de octubre y se prevé que lleve por nombre "The Album", pero de momento esto no ha quedado claro, junto al anuncio de la fecha llegó la revelación de la portada, se trata de una corona rosa que sobresale en un fondo negro.

La influencia musical de este álbum aún se desconoce, pero se cree que seguirá el estilo de su más reciente sencillo "How you like that", debido a que es el primer tema que se adelanta de dicho disco y a finales de este mes de agosto se podrá escuchar un segundo adelanto oficial, por lo que todos están ansiosos.

Según una fuente de YG Entertaiment: "En el 2020, BLACKPINK se centrará en el mercado global. (…) El proyecto global que estamos llevando a cabo con el grupo de música más grande del mundo, Universal Music, para que BLACKPINK dé un gran salto se está llevando a cabo de manera constante".

Este esperado álbum de K-Pop llegará el 02 de octubre y seguramente todos estarán encantados, ya que las chicas de BLACKPINK jamás han decepcionado en ninguno de sus temas, como tampoco en los trabajos de corta duración o EP's que han lanzado.