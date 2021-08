Corea del Sur.- ¿Emocionados BLINKS? El esperado solo de Lisa ha sido anunciado por BLACKPINK luego de se dio a conocer que estaba trabajando arduamente en el proyecto hace algunas semanas, luego de dar el concierto virtual "THE SHOW".

Grata sorpresa se llevaron este domingo los admiradores de la agrupación surcoreana, pues se dio a conocer que muy pronto será el lanzamiento de este esperado tema que tiene a todos con ganas de escuchar qué es lo que Lisa ha preparado.

BLACKPINK anuncia el solo de Lisa, uno de los temas más ansiados por los BLINKS

Debido a su gran versatilidad, los BLINKS mantienen grandes expectativas sobre lo que la joven cantante interpretará, pese a que muchos la conocen como la rapera de la agrupación, lo cierto es que puede sumergirse en otros estilos y lograr su cometido.

Hasta el momento no se ha dado a conocer cuándo será el lanzamiento oficial de este sencillo, pero la portada oficial ha sido revelada y se puede apreciar una fotografía de Lisa completamente distorsionada, mientras parece llevar las manos atadas y un atuendo rojo.

Dejando de lado su característica cabellera negra, la joven decide utilizar el cabello castaño, corto y con fleco. Este solo es el tercero de BLACKPINK, que ha apoyado completamente los temas en solitario de sus integrantes.

El primer lanzamiento fue 'Solo' de Jennie y logró un éxito rotundo, tanto que hasta el momento sigue siendo uno de los temas más aclamados de la agrupación. Luego llegó el turno de Rosé, que eligió dos sencillos como solo debut; 'Gone' y 'On the ground', el primero una potente balada de desamor y el segundo un tema electrónico y pop con una letra que plasma su travesía por la agrupación.

Así que ahora será sólo cuestión de tiempo para explorar el proyecto en solitario de Lisa, uno de los más esperados, y se espera que próximamente sea el turno de Jisoo, quien sería la última en lanzar su debut como solista y muchos creen que se tratará de una balada completamente pop.