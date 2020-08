BLACKPINK anuncia su nuevo sencillo; es una colaboración con Selena Gómez

Estados Unidos.- Las redes sociales han enloquecido con el más reciente anuncio de BLACKPINK, ya que después de varios días de haber anunciado que su segundo sencillo sería una colaboración, la agrupación surcoreana revela que el artista invitado es nada más y nada menos que Selena Gómez, la cantante del momento.

Fue a través de sus redes sociales oficiales en donde se anunció que Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa y Selena Gómez lanzarán su nuevo sencillo el próximo 28 de agosto, sin embargo, no se ha revelado aún cuál será su nombre o si contará con algún video oficial, pues debido a la pandemia por coronavirus las estrellas no pueden reunirse.

Este sencillo es el segundo de las jóvenes, después del éxito que tuvo "How you like that", mismo que recientemente arrasó al juntar 400 millones de vistas en YouTube, el cual fue el sencillo líder de su primer material discográfico, uno muy esperado por muchos, pero del que no se tienen más detalles a la fecha.

Será solo cuestión de tiempo para escuchar lo que han preparado juntas, pues no son mucho de trabajar con otros artistas, aunque hacen excepciones, como para el más reciente trabajo musical de Lady Gaga, "Chromatica", en donde trabajaron en "Sour Candy", uno de los sencillos favoritos de los fanáticos de ambas, incluso, se anunció que formará parte del primer álbum de larga duración de BLACKPINK.

Anuncian el lanzamiento de su esperado álbum

El pasado 27 de julio, las chicas sorprendieron a sus fanáticos anunciado que su primer álbum legará en el mes de octubre y se prevé que lleve por nombre "The Album", pero de momento esto no ha quedado claro, junto al anuncio de la fecha llegó la revelación de la portada, se trata de una corona rosa que sobresale en un fondo negro.

La influencia musical de este álbum aún se desconoce, pero se cree que seguirá el estilo de su más reciente sencillo "How you like that", debido a que es el primer tema que se adelanta de dicho disco y a finales de este mes de agosto se podrá escuchar un segundo adelanto oficial, por lo que todos están ansiosos.

Según una fuente de YG Entertaiment: "En el 2020, BLACKPINK se centrará en el mercado global. (…) El proyecto global que estamos llevando a cabo con el grupo de música más grande del mundo, Universal Music, para que BLACKPINK dé un gran salto se está llevando a cabo de manera constante".

Este esperado álbum de K-Pop llegará el 02 de octubre y seguramente todo estarán encantados, ya que las chicas de BLACKPINK jamás han decepcionado en ninguno de sus temas, como tampoco en los trabajos de corta duración o EP's que han lanzado.