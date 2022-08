BLACKPINK esparce su veneno rosa en los MTV VMAs: sus outfits Celine y Dior, "Pink Venom" y los premios

Durante el pre-show de los MTV VMAs 2022, BLACKPINK ganó el "Moonman" por "Mejor Actuación Metaverso" , por su colaboración con PUBG ("Ready for love").

"No es extraño para la banda de K-Pop del momento, que sus atuendos sean coordinados y esta vez, han repetido su fórmula de estilo más relevante con prendas en color negro, probablemente como un guiño a la paleta cromática del video que recién publicaron de su sencillo, 'Pink Venom'", publicó la revista Vogue, considerada como "la biblia de la moda".

Lisa optó por un outfit de la firma Celine de dos piezas a base de pantalón sastre y top con cut out en el abdomen; Jisoo usó un vestido de corte evasé de la firma Dior , con detalle de encaje.

