¡BLACKPINK in your area! YG Entertainment confirma álbum para agosto y tour mundial de gran escala

Ha sido un largo tiempo en el que BLINK ha estado sin nueva música de BLACKPINK. El fandom ha expresado en diversas ocasiones a través de redes sociales, que este grandioso girl group conformado por Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie, estarían mucho mejor fuera de la agencia YG Entertainment.

El fandom al fin ha recibido buenas noticias: ¡el nuevo comeback de BLACKPINK para agosto! Un representante de YG Entertainment, agencia que lanzó y representa a la agrupación, dio a conocer que este talentoso cuarteto, se encuentra en la etapa final de grabación de su nuevo álbum.

Mucha música al estilo BLACKPINK, se ha completado con mucho esfuerzo durante un largo período de tiempo.

Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie llevarán a cabo la filmación de un nuevo video musical durante este mes de julio. Asimismo, YG Entertainment anunció el tour mundial de BLACKPINK, describiéndola como la gira mundial de mayor escala, en la historia de los grupos de chicas del K-Pop.

"Con el fin de expandir la conexión emocional de BLACKPINK con los fans de todo el mundo, emprenderán la gira mundial de mayor escala, en la historia de los grupos de chicas del K-Pop hasta fin de año, junto con su regreso. Además, los grandes proyectos que se ajustan a ese estado seguirán continuamente". El BLINK mexicano espera un concierto en tierras aztecas.

Cabe mencionar que fue en octubre de 2020, cuando BLACKPINK lanzó "The Álbum", el primer full álbum que publicaron desde su debut en agosto de 2016. Esta producción incluye "How you like that", "Lovesick girls", "Ice cream" en colaboración con la cantante estadounidense Selena Gomez y otros temas.

Durante este largo tiempo de inactividad de BLACKPINK, Rosé y Lisa llevaron a cabo sus debuts como solistas, mientras que Jisoo protagonizó el drama "Snowdrop", junto al actor surcoreano Jung Hae-in.

En marzo de 2021, Rosé lanzó "R", su primer single álbum como solista, que incluye la canción principal "On The Ground" y el B-side "Gone". En septiembre del año pasado, Lisa debutó como solista con su primer single álbum "LALISA".

Recordemos que en noviembre de 2018, Jennie fue la primera integrante de la banda en debutar como solista, con la canción "SOLO".