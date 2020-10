BLACKPINK indigna y hace enojar a trabajadores de la salud en Corea, con el MV "Lovesick Girls"

La semana pasada BLACKPINK lanzó su primer full álbum (álbum de larga duración) donde se incluyen los sencillos que sirvieron como pre-lanzamiento de este comeback: "How you like that" y "Ice Cream" en colaboración con Selena Gómez. El girl group eligió "Lovesick Girls" como el tema principal de esta producción discográfica, cuyo MV ha causado molestia e indignación de integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Salud y la Medicina de Corea.

Jisoo y Jennie, integrantes de BLACKPINK contribuyeron con la letra de "Lovesick Girls", una canción esperanzadora sobre el dolor del amor con un mensaje inspirador, sobre cómo recuperarse y superar la angustia. En el MV se muestra un lado más emocional de sus cuatro integrantes, muy distinto a lo que el BLINK vio en sus sencillos de pre-lanzamiento "How you like that" y "Ice Cream".

En una de las escenas del MV "Lovesick Girls" (que al día de hoy tiene más de 117 millones de reproducciones en YouTube), Jennie sale caracterizada de enfermera, lo que ha molestado a los trabajadores de la salud en Corea, quienes a través de un comunicado manifestaron: "en el video musical 'Lovesick Girls' del grupo de YG Entertainment, BLACKPINK, una de las integrantes apareció con un traje de enfermera. La gorra, la falda corta y ajustada y los tacones altos son completamente diferentes del atuendo de una enfermera real. El atuendo y la representación imitan directamente el estereotipo sexual típico y lo excusan como un simple 'disfraz'".

Jennie, integrante de BLACKPINK, hasta el momento no ha comentado nada al respecto.

El Sindicato de Trabajadores de la Salud y la Medicina de Corea, señaló que a pesar de que las enfermeras son profesionales de la salud, han sido objeto de objetivación sexual y representaciones despectivas que expresan dudas sobre su profesionalismo. "Las enfermeras han estado luchando durante mucho tiempo para cambiar esto y en 2020, cuando la discusión sobre los derechos de las mujeres es más activa que nunca, YG Entertainment objetivó sexualmente la imagen de una enfermera en el video musical de BLACKPINK, el video musical obtuvo casi 100 millones de vistas en tres días desde su lanzamiento".

Asimismo el Sindicato de Trabajadores de la Salud y la Medicina de Corea resaltó que en un hospital real las enfermeras luchan en primera línea del Covid-19 "y asumen el riesgo de infección por la seguridad y supervivencia de los ciudadanos, también ha habido un clima de heroicidad de las enfermeras, pero todavía hay quienes llaman a las enfermeras 'oye' o 'señorita' y dejan salir su estrés o ejercen su poder sobre ellas. Además, las enfermeras son las trabajadoras de la salud que están más expuestas a abusos sexuales. Si los medios continúan mostrando una imagen distorsionada de la enfermera, situaciones como estas solo empeorarán".

Al final del comunicado el sindicato menciona: "la objetivación sexual de las profesiones con una proporción más alta de mujeres respecto a hombres se ha prolongado durante demasiado tiempo para pensar en esto simplemente como la voz de la minoría en un espacio en línea".

El Sindicato de Trabajadores Médicos y de la Salud de Corea se opone estrictamente a la objetivación sexual de las mujeres y las enfermeras. Dado que la nueva canción de BLACKPINK ocupa un lugar destacado en las listas de éxitos a nivel mundial, pedimos a YG Entertainment que tome medidas responsables para igualar su popularidad e influencia.

El nuevo MV de BLACKPINK alcanzó rápidamente los 100 millones de reproducciones en YouTube. Foto: Instagram @blackpinkofficial

¿Qué pasará con la escena de Jennie en el MV "Lovesick Girls de BLACKPINK?

La agencia surcoreana YG Entertainment, que representa y lanzó al girl group BLACKPINK, respondió al reclamo del Sindicato de Trabajadores Médicos y de la Salud de Corea. "En primer lugar, expresamos nuestro profundo respeto a las enfermeras que siempre están al lado de los pacientes y luchan en primera línea".

'Lovesick Girls' es una canción que plantea la pregunta de por qué seguimos encontrando el amor cuando nos hiere, al mismo tiempo que transmite un mensaje de esperanza. En el video musical la escena con la enfermera y el paciente refleja la letra, 'ningún médico puede ayudar cuando estoy enamorado'.

La agencia de BLACKPINK aseguró que no hubo una intención específica, pero se preocupan por las opiniones distorsionadas. "Les pedimos que pienses en los videos musicales como un género de arte independiente, y les agradeceríamos que entendieran que cada escena se hizo sin otra intención que la de expresar la música; el equipo de producción está deliberando y discutiendo actualmente si la escena debe editarse".