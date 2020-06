BLACKPINK lanza "How you like that" y coquista una vez más la industria musical

¡El BLINK celebrá el esperado comeback de BLACKPINK! La agencia surcoreana YG Entertainment cumplió su palabra (al fin) y este día fue lanzado "How you like that", el nuevo sencillo de pre-lanzamiento de la girl band. Como el fandom sabe la canción es parte de su "regreso en tres partes", que incluirá un segundo lanzamiento de una nueva canción entre julio y agosto y el primer álbum de estudio en septiembre.

"How you like that" ("Como te gusta eso") es una canción de hip hop que destaca el carácter y carisma únicos de BLACKPINK; este nuevo sencillo contiene el mensaje de no sentirse desalentados por ninguna situación, sin importar cuán oscuras puedan sentirse las cosas y volar más alto.

Antes de la llegada del sencillo pre-lanzamiento y de su respectivo MV, BLACKPINK llevó a cabo una conferencia de prensa global en su canal de YouTube, donde hablaron a detalle de su esperado comeback. Jennie comentó:

Dado que este es nuestro primer álbum de larga duración, el proceso fue largo. A través de los prelanzamientos, quiero mostrar más géneros nuevos y diversos en comparación con el pasado, que fue más como una prueba de sabor.

Sobre el mensaje en su nueva canción "How you like that", Jisoo compartió que "esto puede parecer a gran escala, pero quiero transmitir un mensaje positivo y esperanzador. Cantamos para dar el mensaje de no ser intimidados por situaciones oscuras y no perder la confianza y la fuerza para volver a levantarnos".

BLACKPINK estable impresionante récord en YouTube con el MV "How you like that"

El MV fue dado a conocer mediante un estreno en YouTube, en donde los espectadores miran un video nuevo juntos. De acuerdo a un reporte de BBC News, un total de 1.65 millones de personas miraron el video juntos, por primera vez durante su estreno.

El anterior récord para el estreno más grande en YouTube fue para el MV "ON" de BTS, el cual tuvo 1.54 millones de personas mirándolo cuando fue lanzado.

En la conferencia de prensa global, Lisa expresó su emoción de saber como el BLINK disfrutará la nueva música en la que han estado trabajando:

En lugar de establecer récords, estoy emocionada por ver cómo los fanáticos disfrutarán y se sentirán acerca de la nueva canción.

Por su parte Rosé compartió el siguente mensaje para todos los fans que ven a BLACKPINK como modelos a seguir, "creo que deberíamos asumir una responsabilidad aún mayor para tener una influencia positiva, espero que siempre puedan amarse a sí mismos y convertirse en seres humanos seguros".

BLACKPINK reveló que cada una de ellas se están preparando para actividades en solitario, asimismo expresaron sus esperanzas de que el fandom ame "How you like that".

