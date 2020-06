BLACKPINK logra impresionante récord con su MV "How you like that"

El comeback de BLACKPINK es una realidad. El día de ayer Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa lanzaron "How you like that", el nuevo sencillo de pre-lanzamiento como parte de su regreso en tres partes, que incluirá un segundo lanzamiento de una nueva canción entre julio y agosto y el primer álbum de estudio en septiembre.

Asimismo fue lanzado el MV correspondiente a "How you like that", que ha batido impresionantes récords en YouTube gracias al poder del BLINK, nombre que recibe el fandom de BLACKPINK.

El nuevo MV de BLACKPINK superó los 100 millones de reproducciones en YouTube, lo que significa que el video tardó solo un día, ocho horas y 22 minutos en alcanzar el récord; el anterior récord para el video musical grupal más rápido de Corea que alcanzó los 100 millones de views, fue mantenido por "Boy With Luv" de BTS, que tomó un día, 13 horas y 38 minutos para lograr la hazaña.

Cabe mencionar que "How you like that" alcanzó en solo 24 horas 82.4 millones de reproducciones.

El récord oficial personal de BLACKPINK lo tenía por su MV "Kill this love", que registró un total de 56,7 millones de visitas en sus primeras 24 horas.

Con "How you like that" la girl band de K-Pop ya ha establecido un nuevo récord para el estreno más grande de YouTube en la historia, con un total de 1.65 millones de personas viendo el vídeo musical juntos cuando se estrenó por primera vez. YouTube anunciará el recuento oficial de visitas de 24 horas para "How you like that" en una fecha posterior.

