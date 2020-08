BLACKPINK y Selena Gómez charlan a través de videollamada sobre el sencillo "Ice Cream"

Selpink in your area. BLACKPINK lanzará su nuevo sencillo "Ice Cream" en colaboración con Selena Gómez el próximo 28 de agosto. Como el BLINK sabe, este nuevo sencillo de pre-lanzamiento, forma parte del nuevo comeback de la agrupación de K-pop que consta de tres partes.

La primera parte del nuevo comeback de BLACKPINK fue el lanzamiento de la canción "How you like that" (en junio pasado). La segunda parte será el estreno del sencillo "Ice Cream" en colaboración con la cantante estadounidense Selena Gómez. La tercera y última parte del nuevo comeback del girl group integrado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, se llevará a cabo en octubre (si la agencia YG Entertainment no cambia los planes) con el lanzamiento del primer álbum de la agrupación, luego de cuatro años en la industria del K-Pop.

Cabe mencionar que anteriormente BLACKPINK estuvo lanzando maxi sencillos como "Square One" en 2016, así como los EPs "Square Up" en 2018 y "Kill this love" en 2019. Después de tanto pedirlo, el BLINK (nombre que recibe el fandom de la agrupación) al fin tendrán el primer álbum de larga duración.

El pasado 8 de agosto BLACKPINK celebró su cuarto aniversario com agrupación. Foto: Instagram @blackpinkofficial

A unos días de lanzamiento del su nuevo sencillo "Ice Cream", las chicas de BLACKPINK y Selena Gómez llevaron a cabo una videollamada para compartir sus emociones al respecto. Dada la diferencia en sus zonas horarias, la joven cantante estadounidense comienza la llamada diciéndoles a Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa: "gracias por quedarse despiertas tan temprano".

Tanto Selena Gómez como BLACKPINK, dejaron más que evidente su emoción por haber trabajado juntas en "Ice Cream". Rosé expresó:

Estamos muy contentas de que estés (en el sencillo), porque ya sabes, somos unas grandes admiradoras tuyas durante mucho tiempo.

Las Idols del K-Pop quedaron sorprendidas con la respuesta de Selena Gómez: "estoy tan feliz, he sido fan de ustedes, así que este es un gran, gran sueño para mí y no puedo esperar". Los fandoms de Selena y BLACKPINK están impacientes por "Ice Cream". Ante esta colaboración musical los fans han fusionado los nombres de las estrellas: Selena Gómez + BLACKPINK = "Selpink".

Recordemos que esta no es la primera colaboración que BLACKPINK lleva a cabo con una de las grandes cantantes del pop internacional. En su más reciente álbum "Chromatica", Lady Gaga incluyó "Sour Candy", una fascinante electro-pop con Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa. En una conferencia de prensa mundial que la agrupacion de K-pop llevó a cabo en junio pasado, ante el lanzamiento de "How you like that", Jennie dijo sobre el haber trabajado con Gaga: "fue un honor que nos dijera que era fanática porque le gustaba la singularidad y el color que poseíamos. Como es una artista que nos ha gustado y respetado mucho desde el predebut, es difícil creer que hayamos trabajado juntas. Estoy muy contenta de que haya sido divertido trabajar juntas".

Jisoo agregó: "creo que las colaboraciones son influencias positivas para los artistas, a través de nuestro intercambio musical, nos estimulamos mutuamente, y es una oportunidad para obtener inspiración, quizás colaboraron con nosotras (también lo han hecho con Dua Lipa) ya que siempre mostramos un lado nuevo de nosotras y sintieron ese encanto".

