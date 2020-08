BLACKPINK y Selena Gómez endulzan el verano con la canción "Ice Cream"

BLACKPINK lanzó su nuevo sencillo de pre-lanzamiento "Ice Cream" junto a Selena Gómez. Producido por TEDDY, 24, Tommy Brown y Mr. Franks, se trata de una canción pop con un ritmo simple y un sonido brillante; la letra expresa parecer fría por fuera pero en realidad dulce, como un helado.

Este nuevo sencillo de pre-lanzamiento (para el primer álbum de larga duración) de BLACKPINK, forma parte de su nuevo comeback que consta de tres partes. La primera de estas fue en junio pasado con el estreno de la canción "How you like that". La segunda parte ha sido el lanzamiento de "Ice Cream" en colaboración con la cantante estadounidense Selena Gómez. La tercera y última parte del nuevo comeback del girl group se llevará a cabo en octubre con el tan esperado lanzamiento de "BLACKPINK The Album".

En una entrevista para el portal Rakuten Viki, BLACKPINK (agrupación integrada por Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie), comentaron sobre "Ice Cream" junto a Selena Gómez. "Una canción en la que hemos trabajado duro durante mucho tiempo, es particularmente especial porque pudimos trabajar con Selena Gomez. Lo que más nos entusiasma es el hecho de que podemos saludar a nuestros fans nuevamente con una canción emocionante y alegre".

Todas somos fans de Selena Gómez, aunque no pudimos reunirnos en persona para trabajar en la canción, nos fascinó una vez más mientras nos comunicamos con ella varias veces (durante el proceso de producción). Ver lo humilde que era y la libertad con que expresaba sus opiniones, nos hizo pensar que era una persona realmente genial.

"Estábamos encantadas porque Selena Gomez nos dijo que también era fan nuestra, estamos muy contentas con el resultado de nuestra sinergia musical", resaltaron las chicas de BLACKPINK.

El video musical "Ice Cream" de BLACKPINK con Selena Gómez, tiene hasta el momento más de 98 millones de reproducciones en su canal de YouTube. Un videoclip en verdad muy colorido. "Un set que evoca helado dulce y los lindos accesorios pastel, en general, la vibra brillante y alegre del estilo, incluidos los coloridos atuendos, van bien con la canción, nuestras opiniones también se reflejaron (en la producción del vídeo musical)".

BLACKPINK mandó este mensaje a todo el BLINK: "estamos agradecidas con nuestros muchos fans en todo el mundo, esperamos que en el futuro, cuando podamos verlos en persona, podamos cantar 'Ice Cream' junto con Selena Gomez en el escenario. Los saludaremos nuevamente muy pronto, así que hasta entonces, manténganse saludables y felices mientras escuchas 'Ice Cream'".

El 6 de octubre de este 2020 BLACKPINK lanzará su primer álbum de larga duración. Cabe mencionar que anteriormente lanzaron maxi sencillos como "Square One" en 2016, así como los EPs "Square Up" en 2018 y "Kill this love" en 2019.

