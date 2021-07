¿BLINKS están preparados? Lisa de BLACKPINK tendrá su debut en solitario este verano

Uno de los lanzamientos más esperados por el BLINK de BLACKPINK, es el debut como solista de Lisa. La espera valdrá la pena y tendremos este momento en las próximas semanas.

La agencia surcoreana YG Entertainment confirmó que la rapera, modelo, cantante y bailarina tailandesa Lalisa Manoban, mejor conocida como Lisa, tendrá su debut en solitario próximamente; asimismo informó al BLINK que la integrante de BLACKPINK filmará el MV en los siguientes días.

Lisa filmará el video musical de su nueva canción esta semana, ella hará su debut en solitario este verano.

Cabe recordar que en el 2020, tras el lanzamiento del primer full álbum de BLACKPINK, "The Album", YG Entertainment (agencia que lanzó y representa al girl group), manifestó que todas las chicas de la banda tendrían su debut como solista en el siguiente orden: Rosé, Lisa y Jisoo.

La primera cantante de BLACKPINK en tener su debut como solista fue Jennie; en noviembre de 2018 lanzó la canción "SOLO". La canción fue certificada con el Disco de Platino por streaming por la KMCA; ganó la "Canción del año en los 8º Gaon Chart Music Awards, así como el premio "Digital Bonsang" en los 34º Golden Disk Awards.

En marzo de 2021 Rosé lanzó "R", su primer single album como solista que incluye la canción principal "On The Ground" y el B-side "Gone".

Guinness World Records dio a conocer que Rosé obtuvo dos récords mundiales tras el lanzamiento de su primer sencillo en solitario:

Video de música de YouTube más visto en 24 horas por un artista de K-pop en solitario, tras llegar a las 41,6 millones de visitas.

Primer artista en alcanzar el #1 en una lista Billboard Global como solista y como parte de un grupo.

Mientras esperamos el debut en solitario de Lisa, el próximo 4 de agosto BLACKPINK lanzará la película "4+1 PROJECT", con motivo de su quinto aniversario.